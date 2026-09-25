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SSD Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC

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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 7
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 8
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 8
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739098
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC

M.2 накопитель Netac NV5000 Pro предназначен для использования в составе геймерских ПК и профессиональных рабочих станций для создания контента. В накопителе применяется интерфейс PCI-E 4.0 x4 с поддержкой стандарта NVMe, что помогает добиться скорости до 5000 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения. Для повышения скорости загрузки приложений и файлов в процессе их копирования реализована технология кэширования SLC. Благодаря объему 1000 ГБ Netac NV5000 Pro позволяет надежно хранить большое количество данных. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Пожалуйста, удостоверьт

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Netac NV5000 Pro предназначен для использования в составе геймерских ПК и профессиональных рабочих станций для создания контента. В накопителе применяется интерфейс PCI-E 4.0 x4 с поддержкой стандарта NVMe, что помогает добиться скорости до 5000 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения. Для повышения скорости загрузки приложений и файлов в процессе их копирования реализована технология кэширования SLC. Благодаря объему 1000 ГБ Netac NV5000 Pro позволяет надежно хранить большое количество данных. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Пожалуйста, удостоверьт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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