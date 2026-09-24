Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
ADATA SSD LEGEND 860 - э то высокопроизводительный твердотельный накопитель (SSD) формата M.2, разработанный для современных компьютеров и ноутбуков. Он использует интерфейс NVMe 1.4 и поддерживает стандарт PCIe Gen 4x4, что обеспечивает максимальную скорость передачи данных. Накопитель оснащен памятью 3D NAND, что гарантирует высокую надежность и долговечность. Объем в 1000 ГБ подходит для хранения большого количества данных, а высокая скорость чтения и записи делает его идеальным выбором для игр, профессиональных приложений и работы с большими объемами данных. Высокая производительность Скорость чтения до 6000 МБ/с и записи до 4000 МБ/с обеспечивает мгновенную загрузку операционной системы, приложений и игр. Это значительно ускоряет работу с ресурсоемкими задачами, такими как видеомонтаж, 3D-моделирование или обработка больших баз данных. Современные технологии Использование интерфейса NVMe 1.4 и PCIe Gen 4x4 позволяет достичь максимальной пропускной способности, что делает этот SSD одним из самых быстрых в своем классе. Технология 3D NAND обеспечивает высокую плотность хранения данных и улучшенную энергоэффективность. Компактный форм-фактор M.2 Форм-фактор M.2 (22x80 мм) делает накопитель идеальным для использования в компактных устройствах, таких как ультрабуки и мини-ПК. При этом он не требует дополнительных кабелей для подключения, что упрощает установку и улучшает воздушный поток внутри корпуса. Надежность и долговечность С ресурсом записи (TBW) 320 ТБ накопитель рассчитан на длительную эксплуатацию даже при интенсивных нагрузках. Это делает его надежным решением для пользователей, которые работают с большими объемами данных или используют SSD в профессиональных целях. Энергоэффективность Благодаря использованию передовых технологий, ADATA LEGEND 860 потребляет меньше энергии по сравнению с традиционными SSD, что особенно важно для ноутбуков и портативных устройств, где важно продлить время автономной работы.
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