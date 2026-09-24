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SSD Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) купить в Москве
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Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)

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Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 1
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 2
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 3
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 4
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 5
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 6
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 7
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 8
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 9
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 10
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 11
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 1
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 2
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 3
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 4
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 5
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 6
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 7
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 8
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 9
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 10
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 11
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718758
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Загружаем...
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Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
14 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)

ADATA SSD LEGEND 860 - э то высокопроизводительный твердотельный накопитель (SSD) формата M.2, разработанный для современных компьютеров и ноутбуков. Он использует интерфейс NVMe 1.4 и поддерживает стандарт PCIe Gen 4x4, что обеспечивает максимальную скорость передачи данных. Накопитель оснащен памятью 3D NAND, что гарантирует высокую надежность и долговечность. Объем в 1000 ГБ подходит для хранения большого количества данных, а высокая скорость чтения и записи делает его идеальным выбором для игр, профессиональных приложений и работы с большими объемами данных. Высокая производительность Скорость чтения до 6000 МБ/с и записи до 4000 МБ/с обеспечивает мгновенную загрузку операционной системы, приложений и игр. Это значительно ускоряет работу с ресурсоемкими задачами, такими как видеомонтаж, 3D-моделирование или обработка больших баз данных. Современные технологии Использование интерфейса NVMe 1.4 и PCIe Gen 4x4 позволяет достичь максимальной пропускной способности, что делает этот SSD одним из самых быстрых в своем классе. Технология 3D NAND обеспечивает высокую плотность хранения данных и улучшенную энергоэффективность. Компактный форм-фактор M.2 Форм-фактор M.2 (22x80 мм) делает накопитель идеальным для использования в компактных устройствах, таких как ультрабуки и мини-ПК. При этом он не требует дополнительных кабелей для подключения, что упрощает установку и улучшает воздушный поток внутри корпуса. Надежность и долговечность С ресурсом записи (TBW) 320 ТБ накопитель рассчитан на длительную эксплуатацию даже при интенсивных нагрузках. Это делает его надежным решением для пользователей, которые работают с большими объемами данных или используют SSD в профессиональных целях. Энергоэффективность Благодаря использованию передовых технологий, ADATA LEGEND 860 потребляет меньше энергии по сравнению с традиционными SSD, что особенно важно для ноутбуков и портативных устройств, где важно продлить время автономной работы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Страна производитель
Китай
Описание
ADATA SSD LEGEND 860 - э то высокопроизводительный твердотельный накопитель (SSD) формата M.2, разработанный для современных компьютеров и ноутбуков. Он использует интерфейс NVMe 1.4 и поддерживает стандарт PCIe Gen 4x4, что обеспечивает максимальную скорость передачи данных. Накопитель оснащен памятью 3D NAND, что гарантирует высокую надежность и долговечность. Объем в 1000 ГБ подходит для хранения большого количества данных, а высокая скорость чтения и записи делает его идеальным выбором для игр, профессиональных приложений и работы с большими объемами данных. Высокая производительность Скорость чтения до 6000 МБ/с и записи до 4000 МБ/с обеспечивает мгновенную загрузку операционной системы, приложений и игр. Это значительно ускоряет работу с ресурсоемкими задачами, такими как видеомонтаж, 3D-моделирование или обработка больших баз данных. Современные технологии Использование интерфейса NVMe 1.4 и PCIe Gen 4x4 позволяет достичь максимальной пропускной способности, что делает этот SSD одним из самых быстрых в своем классе. Технология 3D NAND обеспечивает высокую плотность хранения данных и улучшенную энергоэффективность. Компактный форм-фактор M.2 Форм-фактор M.2 (22x80 мм) делает накопитель идеальным для использования в компактных устройствах, таких как ультрабуки и мини-ПК. При этом он не требует дополнительных кабелей для подключения, что упрощает установку и улучшает воздушный поток внутри корпуса. Надежность и долговечность С ресурсом записи (TBW) 320 ТБ накопитель рассчитан на длительную эксплуатацию даже при интенсивных нагрузках. Это делает его надежным решением для пользователей, которые работают с большими объемами данных или используют SSD в профессиональных целях. Энергоэффективность Благодаря использованию передовых технологий, ADATA LEGEND 860 потребляет меньше энергии по сравнению с традиционными SSD, что особенно важно для ноутбуков и портативных устройств, где важно продлить время автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) - по цене 14990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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