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SSD Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC

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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739099
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC

M.2 NVMe накопитель Netac NV7000 [NT01NV7000-1T0-E4X] с объемом 1000 ГБ форм-фактора 2280 совместим почти с любыми материнскими платами стационарных компьютеров. Физический интерфейс устройства – PCIe 4.0 x4. Модель ориентирована на сборку и модернизацию мощных игровых и универсальных системных блоков. При установке используется ключ M. Максимальная скорость последовательного чтения M.2 NVMe накопителя Netac NV7000 [NT01NV7000-1T0-E4X] – 7200 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 5500 МБ/с. Показатели гарантируют минимальное время выполнения файловых операций в играх, программах для видеообработки, архиваторах, файловых менеджерах и другом программном обеспечении. Защиту накопителя от перегрева при повышенной интенсивности записи и чтения обеспечивает алюминиевый радиатор. Из-за его наличия толщина устройства увеличена до 11.25 мм. Параметр учитывается при определении совместимости модели с ноутбуками. Максимальный ресурс записи накопителя – 700 ТБ. Характеристика является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на частую переустановку ПО.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV7000T-1T0-E4X NETAC




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 NVMe накопитель Netac NV7000 [NT01NV7000-1T0-E4X] с объемом 1000 ГБ форм-фактора 2280 совместим почти с любыми материнскими платами стационарных компьютеров. Физический интерфейс устройства – PCIe 4.0 x4. Модель ориентирована на сборку и модернизацию мощных игровых и универсальных системных блоков. При установке используется ключ M. Максимальная скорость последовательного чтения M.2 NVMe накопителя Netac NV7000 [NT01NV7000-1T0-E4X] – 7200 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 5500 МБ/с. Показатели гарантируют минимальное время выполнения файловых операций в играх, программах для видеообработки, архиваторах, файловых менеджерах и другом программном обеспечении. Защиту накопителя от перегрева при повышенной интенсивности записи и чтения обеспечивает алюминиевый радиатор. Из-за его наличия толщина устройства увеличена до 11.25 мм. Параметр учитывается при определении совместимости модели с ноутбуками. Максимальный ресурс записи накопителя – 700 ТБ. Характеристика является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на частую переустановку ПО.
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Отзывы


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