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SSD Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07 купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07

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Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732856
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07

SSD накопители Samsung представляют собой высокопроизводительное решение для хранения данных, отличающееся надежностью и передовыми технологиями. Модель в форм-факторе M.2 2280 обеспечивает отличную совместимость с современными устройствами, идеально подойдет для ноутбуков, настольных ПК и игровых систем. С объемом 512 Гб этот накопитель предлагает достаточно пространства для хранения операционной системы, приложений и мультимедийных файлов. Подключение через интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных, достигая до 7000 МБайт/с при чтении и до 6600 МБайт/с при записи. Это делает устройство идеальным выбором для пользователей, которым необходимо быстрое выполнение ресурсоемких задач, таких как редактирование видео и игр. Производство SSD осуществляется в Китае, что позволяет компании Samsung сочетать высокое качество с доступной ценой. Использование NAND памяти типа TLC обеспечивает идеальный баланс между производительностью и долговечностью, а максимальный ресурс записи в 600 Тб гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. С этими характеристиками SSD накопители от Samsung обеспечивают молниеносную скорость работы, надежность и экономичное энергопотребление, что делает их одним из лучших решений на рынке для пользователей, ценящих высокую производительность и надежность.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Samsung представляют собой высокопроизводительное решение для хранения данных, отличающееся надежностью и передовыми технологиями. Модель в форм-факторе M.2 2280 обеспечивает отличную совместимость с современными устройствами, идеально подойдет для ноутбуков, настольных ПК и игровых систем. С объемом 512 Гб этот накопитель предлагает достаточно пространства для хранения операционной системы, приложений и мультимедийных файлов. Подключение через интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных, достигая до 7000 МБайт/с при чтении и до 6600 МБайт/с при записи. Это делает устройство идеальным выбором для пользователей, которым необходимо быстрое выполнение ресурсоемких задач, таких как редактирование видео и игр. Производство SSD осуществляется в Китае, что позволяет компании Samsung сочетать высокое качество с доступной ценой. Использование NAND памяти типа TLC обеспечивает идеальный баланс между производительностью и долговечностью, а максимальный ресурс записи в 600 Тб гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. С этими характеристиками SSD накопители от Samsung обеспечивают молниеносную скорость работы, надежность и экономичное энергопотребление, что делает их одним из лучших решений на рынке для пользователей, ценящих высокую производительность и надежность.
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Отзывы


Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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