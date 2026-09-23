Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 512GB M.2-2280 PM9C1b PCIe4x4 SED MZVL8512HFLU-00B07
SSD накопители Samsung представляют собой высокопроизводительное решение для хранения данных, отличающееся надежностью и передовыми технологиями. Модель в форм-факторе M.2 2280 обеспечивает отличную совместимость с современными устройствами, идеально подойдет для ноутбуков, настольных ПК и игровых систем. С объемом 512 Гб этот накопитель предлагает достаточно пространства для хранения операционной системы, приложений и мультимедийных файлов. Подключение через интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных, достигая до 7000 МБайт/с при чтении и до 6600 МБайт/с при записи. Это делает устройство идеальным выбором для пользователей, которым необходимо быстрое выполнение ресурсоемких задач, таких как редактирование видео и игр. Производство SSD осуществляется в Китае, что позволяет компании Samsung сочетать высокое качество с доступной ценой. Использование NAND памяти типа TLC обеспечивает идеальный баланс между производительностью и долговечностью, а максимальный ресурс записи в 600 Тб гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. С этими характеристиками SSD накопители от Samsung обеспечивают молниеносную скорость работы, надежность и экономичное энергопотребление, что делает их одним из лучших решений на рынке для пользователей, ценящих высокую производительность и надежность.
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