Накопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
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Характеристики
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 540 руб.
В наличии
Код товара: 739090
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16 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
SSD-накопитель A-Data в форм-факторе M.2 2280 — это быстрый и выносливый выбор для современных задач. Молниеносная скорость чтения до 6000 МБ/с и высокая скорость записи 4000 МБ/с идеально подходят для работы с большими файлами, монтажа видео и требовательных игр. Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных даже под нагрузкой. Объём 1024 Гб легко вместит операционную систему, программы и всё необходимое для работы или развлечений. Используется современная 3D NAND флэш-память, а максимальный ресурс записи 320 ТБ и время наработки на отказ 2 000 000 часов говорят о высокой надёжности накопителя A-Data в долгосрочной перспективе.
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Бренд
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель A-Data в форм-факторе M.2 2280 — это быстрый и выносливый выбор для современных задач. Молниеносная скорость чтения до 6000 МБ/с и высокая скорость записи 4000 МБ/с идеально подходят для работы с большими файлами, монтажа видео и требовательных игр. Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных даже под нагрузкой. Объём 1024 Гб легко вместит операционную систему, программы и всё необходимое для работы или развлечений. Используется современная 3D NAND флэш-память, а максимальный ресурс записи 320 ТБ и время наработки на отказ 2 000 000 часов говорят о высокой надёжности накопителя A-Data в долгосрочной перспективе.
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Купить Накопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA - по цене 16540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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