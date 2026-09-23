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SSD Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER

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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10400
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739094
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Характеристики

Бренд
Apacer
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10400
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER

**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280F4L** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Apacer! Модель AS2280F4L — это надёжное и высокопроизводительное решение для современных систем. **Основные преимущества:** * **Большой объём:** 1 ТБ свободного пространства для хранения ваших файлов, программ и игр. * **Высокая скорость:** максимальная скорость чтения — до 10 400 МБ/с, записи — до 8 600 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки системы и приложений! * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1 500 тысяч часов, ударостойкость — 1 500 G/0,5 мс. Ваш данные будут в безопасности даже в условиях повышенной вибрации и ударов. **Технические характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: PCI-E; * форм-фактор: M.2 2280; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Apacer и обеспечьте своему компьютеру быструю и надёжную работу!

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER




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Характеристики
Бренд
Apacer
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10400
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280F4L** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Apacer! Модель AS2280F4L — это надёжное и высокопроизводительное решение для современных систем. **Основные преимущества:** * **Большой объём:** 1 ТБ свободного пространства для хранения ваших файлов, программ и игр. * **Высокая скорость:** максимальная скорость чтения — до 10 400 МБ/с, записи — до 8 600 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки системы и приложений! * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1 500 тысяч часов, ударостойкость — 1 500 G/0,5 мс. Ваш данные будут в безопасности даже в условиях повышенной вибрации и ударов. **Технические характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: PCI-E; * форм-фактор: M.2 2280; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Apacer и обеспечьте своему компьютеру быструю и надёжную работу!
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Отзывы


Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 12000/11800 AP1TBAS2280F4L-1 APACER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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