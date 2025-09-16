Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
ожидания оправдались. скорости максимальные. рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Стабильный в работе ссд диск. Относительно все быстро летает даже при максимальной поддержке материнкой 3 поколения pci-e. И в прогах и в играх разница чувствуется, что после сатавского диска, что после механического жесткого. Хотел было 4 поставить, ибо болта в комплекте не оказалось и пришлось дозаказывать отдельно, из-за чего соответственно пришлось ждать еще пару дней, чтобы установить данный диск в систему, но из-за внушающего повышения производительности различных программ и игр, я передумал)) Устройство стоит как мне думается своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Ssd еще в работе не проверяли, т.к в процессе сборки компьютера, но сама фирма проверенная и должно быть все ок. Доставка курьером была в короткие сроки, что огромный плюс. Товар целый, хорошо упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный жёсткий диск. работает быстро и стабильно. почти не греется. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый накопитель в тестах на голой системе выдаёт заявленные характеристики, даже немного их превышая. Соответствует заявленным характеристикам! Покупал для ноутбука, спокойно у меня влез с комплектным радиатором. В принципе холодный, если гонять тесты на нем то понятное дело он будет прилично нагреваться.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро и соответствует описанию, сам ссд очень быстрый меня всем устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал диск, перечитал кучу форумов , пересмотрел много познавательного видео про SSD накопители и пришёл к выводу что Adata Legend 960 Max лучший в своей ценовой категории. У него имеется сверхскоростной D-Ram cash на 32 гига, который ускоряет процесс загрузки до 30%. В комплекте имеется радиатор, который выполняет свою функцию. Диск был установлен на Ps 5 стартанул без проблем. Спасибо продавцу P.s брал по акции цена была 7400₽.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, диск рабочий. Скоростя чуть выше заявленных. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
супер быстрая доставка, не забудьте что надо назвать сначало диск чтоб он отображался. Аля мой компьютер управление устройства и там найдете обзовите диск и форматните все появится. скорость супер. продавца рекомендую доставил до подъезда!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD за свои деньги. Покупал за 7776 рублей. В комплекте вполне себе достойный радиатор, но ставить не стал, так как есть радиатор от материнский платы. После проверки и тестов никаких проблем нет, скорость записи и чтения соответствует заявленным.
Достоинства:
Комментарий:
Взял на смену сата ссд под систему. Все встало без проблем, с приклеиванием радиатора проблем не возникло, все интуитивно понятно. Топ за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Один из лучших за свою стоимость. В комплекте идёт достаточно \"жирный\" радиатор, но я его не использую, т.к. есть от материнки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск. 3 месяца использования, полет нормальный. скорость чтения записи соответствует заявленным! комплект полный: ссд, радиатор, термопрокладка. доставка быстрая! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает две недели проблем не было, новый, скорости отличные.
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-Data LEGEND 960 1TB PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960-1TCS)
Достоинства:
Комментарий:
ожидания оправдались. скорости максимальные. рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Стабильный в работе ссд диск. Относительно все быстро летает даже при максимальной поддержке материнкой 3 поколения pci-e. И в прогах и в играх разница чувствуется, что после сатавского диска, что после механического жесткого. Хотел было 4 поставить, ибо болта в комплекте не оказалось и пришлось дозаказывать отдельно, из-за чего соответственно пришлось ждать еще пару дней, чтобы установить данный диск в систему, но из-за внушающего повышения производительности различных программ и игр, я передумал)) Устройство стоит как мне думается своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Ssd еще в работе не проверяли, т.к в процессе сборки компьютера, но сама фирма проверенная и должно быть все ок. Доставка курьером была в короткие сроки, что огромный плюс. Товар целый, хорошо упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный жёсткий диск. работает быстро и стабильно. почти не греется. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый накопитель в тестах на голой системе выдаёт заявленные характеристики, даже немного их превышая. Соответствует заявленным характеристикам! Покупал для ноутбука, спокойно у меня влез с комплектным радиатором. В принципе холодный, если гонять тесты на нем то понятное дело он будет прилично нагреваться.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро и соответствует описанию, сам ссд очень быстрый меня всем устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал диск, перечитал кучу форумов , пересмотрел много познавательного видео про SSD накопители и пришёл к выводу что Adata Legend 960 Max лучший в своей ценовой категории. У него имеется сверхскоростной D-Ram cash на 32 гига, который ускоряет процесс загрузки до 30%. В комплекте имеется радиатор, который выполняет свою функцию. Диск был установлен на Ps 5 стартанул без проблем. Спасибо продавцу P.s брал по акции цена была 7400₽.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, диск рабочий. Скоростя чуть выше заявленных. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
супер быстрая доставка, не забудьте что надо назвать сначало диск чтоб он отображался. Аля мой компьютер управление устройства и там найдете обзовите диск и форматните все появится. скорость супер. продавца рекомендую доставил до подъезда!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD за свои деньги. Покупал за 7776 рублей. В комплекте вполне себе достойный радиатор, но ставить не стал, так как есть радиатор от материнский платы. После проверки и тестов никаких проблем нет, скорость записи и чтения соответствует заявленным.
Достоинства:
Комментарий:
Взял на смену сата ссд под систему. Все встало без проблем, с приклеиванием радиатора проблем не возникло, все интуитивно понятно. Топ за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Один из лучших за свою стоимость. В комплекте идёт достаточно \"жирный\" радиатор, но я его не использую, т.к. есть от материнки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск. 3 месяца использования, полет нормальный. скорость чтения записи соответствует заявленным! комплект полный: ссд, радиатор, термопрокладка. доставка быстрая! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает две недели проблем не было, новый, скорости отличные.