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SSD Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S)

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Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573705
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S)

SSD-накопитель Transcend 225S [TS1TSSD225S] 1 ТБ – модель от компании, которая в течение многих лет изготавливает средства для хранения информации. Качество сомнений не вызывает, вы сможете полноценно пользоваться носителем, и он прослужит действительно долго. Выпускается твердотельный накопитель в сером корпусе. Устройство подключается через интерфейс SATA III. Он обеспечивает высокую максимальную пропускную способность. Скорость чтения достигает 550 МБ/с, записи – 500. Происходит быстрое копирование информации. При установке твердотельного накопителя в качестве основного хранилища, вы сможете заметить существенное увеличение скорости загрузки операционной системы. Теперь подготовка ПК к работе будет занимать минимум времени. Запуск программ тоже ускоряется, что положительно сказывается на комфортности использования устройства.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD225S 1.0Tb (TS1TSSD225S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Transcend 225S [TS1TSSD225S] 1 ТБ – модель от компании, которая в течение многих лет изготавливает средства для хранения информации. Качество сомнений не вызывает, вы сможете полноценно пользоваться носителем, и он прослужит действительно долго. Выпускается твердотельный накопитель в сером корпусе. Устройство подключается через интерфейс SATA III. Он обеспечивает высокую максимальную пропускную способность. Скорость чтения достигает 550 МБ/с, записи – 500. Происходит быстрое копирование информации. При установке твердотельного накопителя в качестве основного хранилища, вы сможете заметить существенное увеличение скорости загрузки операционной системы. Теперь подготовка ПК к работе будет занимать минимум времени. Запуск программ тоже ускоряется, что положительно сказывается на комфортности использования устройства.
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Отзывы


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