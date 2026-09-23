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SSD Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS)

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Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
  • Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS)
3 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS)

SATA накопитель ExeGate Next A400TS240 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Использование данного накопителя обеспечивает быструю обработку вычислительных команд и повышение общей производительности. Объем 240 ГБ позволяет хранить большое количество документов и других файлов. Данная модель обладает скоростью на уровне 550 Мбайт/сек в режиме чтения. Накопитель выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, который устойчив к повреждениям и вибрации. К особенностям ExeGate Next A400TS240 относится бесшумная работа.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate Next A400TS240 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Использование данного накопителя обеспечивает быструю обработку вычислительных команд и повышение общей производительности. Объем 240 ГБ позволяет хранить большое количество документов и других файлов. Данная модель обладает скоростью на уровне 550 Мбайт/сек в режиме чтения. Накопитель выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, который устойчив к повреждениям и вибрации. К особенностям ExeGate Next A400TS240 относится бесшумная работа.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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