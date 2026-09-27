Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year
Внешний SSD Samsung T7 Shield выполнен в черном корпусе с рельефной прорезиненной поверхностью, что не позволяет ему скользить по гладким поверхностям. Металлический корпус защищен от влаги, от пыли, от ударов в соответствии с IP65, что делает устройство идеальным вариантом для повседневного пользования. Компактные размеры и надежное исполнение корпуса позволяет повсюду брать диск с собой. Данные диска Samsung T7 Shield защищены аппаратным 256-битным шифрованием AES. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель способен хранить большие коллекции домашних видеороликов и фотографий, музыку, фильмы и игры. Особенность диска в совместимости с разными устройствами: не только компьютерами, планшетами или смартфонами, но и с телевизорами, игровыми консолями. Это повышает функциональность SSD. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой 3.1 Gen2. Благодаря показателям скорости чтения и записи на уровне 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек при воспроизведении не будет даже малейших задержек.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 420 руб.6605 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 28 190 руб.7048 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 28 210 руб.7053 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 29 160 руб.7290 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 29 440 руб.7360 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
-
В наличииЦена 29 870 руб.7468 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 30 160 руб.7540 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
-
В наличииЦена 30 550 руб.7638 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 30 780 руб.7695 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 31 080 руб.7770 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 31 710 руб.7928 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H...
-
В наличииЦена 31 910 руб.7978 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year