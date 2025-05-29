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SSD Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] купить в Москве
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Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X]

13 Отзывы
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Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] - фото 1
Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] - фото 2
Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
  • Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] - фото 1
  • Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] - фото 2
  • Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620998
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X]

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X]

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь проработает так же долго как предыдущий, скорости естественно не заявленные, но близко к ним, думаю что это связано с ценой, за которую взял
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
запустился. быстрый. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
сергей з.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично,новый ssd m.2 с заявленными характеристиками.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Все соответствует. Качество/надежность. Брал за 7.5
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
неделю работает, посмотрим как и что будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD, трудится в качестве дополнительного накопителя. В планах купить ещё такой под ОС.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Жёсткий диск пришёл целый. Запустился, вроде все работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный жёсткий диск, хорошая цена и качество работы
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Антонина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Спасибо за качественный и быстрый накопитель!
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость чтения линейная в нашем ноутбуке до 4200mb/s. Греется...
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Игровому ноуту подарил вторую жизнь! Спасибо большое, хорошая цена и быстрая доставка делают свое дело!) Продавца рекомендую(брал еще и оперативу у него), все новое и с оригинальными пломбами.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь проработает так же долго как предыдущий, скорости естественно не заявленные, но близко к ним, думаю что это связано с ценой, за которую взял
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
запустился. быстрый. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
сергей з.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично,новый ssd m.2 с заявленными характеристиками.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Все соответствует. Качество/надежность. Брал за 7.5
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
неделю работает, посмотрим как и что будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD, трудится в качестве дополнительного накопителя. В планах купить ещё такой под ОС.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Жёсткий диск пришёл целый. Запустился, вроде все работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный жёсткий диск, хорошая цена и качество работы
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Антонина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Спасибо за качественный и быстрый накопитель!
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость чтения линейная в нашем ноутбуке до 4200mb/s. Греется...
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Игровому ноуту подарил вторую жизнь! Спасибо большое, хорошая цена и быстрая доставка делают свое дело!) Продавца рекомендую(брал еще и оперативу у него), все новое и с оригинальными пломбами.


Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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