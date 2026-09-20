Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 512GB (IND-S3N80S512GX)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 512GB (IND-S3N80S512GX)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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