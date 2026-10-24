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SSD Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS)

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Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 3
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
569
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 680 руб. 
Начислим 299 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS)
18 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
569
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
569
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Развернуть
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - по цене 18680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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