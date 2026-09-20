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SSD Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 512 Gb (EX280473RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 512 Gb (EX280473RUS)

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Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 512 Gb (EX280473RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498492
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 512 Gb (EX280473RUS)

M.2 накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS512 относится к профессиональной серии запоминающих устройств, которые ориентированы на требовательные вычислительные системы. Данный накопитель предусматривает установку в разъем M.2, поэтому подходит для использования в настольных и портативных компьютерах. Диск ExeGate NextPro+ UV500TS512 функционирует со скоростью в пределах показателя 568 Мбайт/сек и оснащен интерфейсом SATA III. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения большого количества различных файлов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 512 Gb (EX280473RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS512 относится к профессиональной серии запоминающих устройств, которые ориентированы на требовательные вычислительные системы. Данный накопитель предусматривает установку в разъем M.2, поэтому подходит для использования в настольных и портативных компьютерах. Диск ExeGate NextPro+ UV500TS512 функционирует со скоростью в пределах показателя 568 Мбайт/сек и оснащен интерфейсом SATA III. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения большого количества различных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 512 Gb (EX280473RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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