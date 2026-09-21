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SSD Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS)

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Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 8
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 9
Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2960
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714997
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2960
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS)

Накопитель A-Data XPG BLADE S70 со скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера или мощной рабочей станции. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Объем данного накопителя составляет 4096 ГБ, что позволяет хранить большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых нагрузках и гарантирует устойчивость конструкции к механическим воздействиям.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2960
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Описание
Накопитель A-Data XPG BLADE S70 со скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера или мощной рабочей станции. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Объем данного накопителя составляет 4096 ГБ, что позволяет хранить большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых нагрузках и гарантирует устойчивость конструкции к механическим воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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