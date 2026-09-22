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SSD Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA)

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Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 2
Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 3
Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 4
Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
внешний
Объем
4096
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
  • Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718762
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
внешний
Объем
4096
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA)

**Портативный SSD-накопитель Kingston USB 3.2 Gen 2x2, 4000 ГБ** Ищете надёжное и быстрое решение для хранения и переноса больших объёмов данных? Портативный SSD-накопитель Kingston — идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот SSD:** * **Огромная ёмкость:** 4000 ГБ (4 ТБ) позволят хранить огромное количество файлов — от фотографий и видео до крупных программных пакетов и игр. * **Высокая скорость работы:** скорость чтения и записи достигает 2000 МБ/с, что значительно ускоряет передачу данных и запуск приложений. * **Компактный и прочный дизайн:** благодаря 1,8-дюймовому форм-фактору накопитель легко помещается в карман или сумку, а надёжная конструкция защищает данные от потерь при ударах и вибрациях. * **Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2:** обеспечивает совместимость с широким спектром устройств и максимальную скорость передачи данных. С портативным SSD от Kingston вы сможете быстро переносить данные между устройствами, создавать резервные копии важных файлов и всегда иметь под рукой всё необходимое. Надёжность и высокая производительность — вот что отличает продукцию Kingston!

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
внешний
Объем
4096
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Описание
**Портативный SSD-накопитель Kingston USB 3.2 Gen 2x2, 4000 ГБ** Ищете надёжное и быстрое решение для хранения и переноса больших объёмов данных? Портативный SSD-накопитель Kingston — идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот SSD:** * **Огромная ёмкость:** 4000 ГБ (4 ТБ) позволят хранить огромное количество файлов — от фотографий и видео до крупных программных пакетов и игр. * **Высокая скорость работы:** скорость чтения и записи достигает 2000 МБ/с, что значительно ускоряет передачу данных и запуск приложений. * **Компактный и прочный дизайн:** благодаря 1,8-дюймовому форм-фактору накопитель легко помещается в карман или сумку, а надёжная конструкция защищает данные от потерь при ударах и вибрациях. * **Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2:** обеспечивает совместимость с широким спектром устройств и максимальную скорость передачи данных. С портативным SSD от Kingston вы сможете быстро переносить данные между устройствами, создавать резервные копии важных файлов и всегда иметь под рукой всё необходимое. Надёжность и высокая производительность — вот что отличает продукцию Kingston!
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