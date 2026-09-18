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SSD Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) купить в Москве
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Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341)

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Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 1
Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 2
Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 3
Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
3482
Энергопотребление
3
  • Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 1
  • Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 2
  • Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 3
  • Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223854
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
3482
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341)

Твердотельный SATA-накопитель Intel SSD D3-S4510 имеет объем 960Гб и выполнен в форм-факторе 2.5. Данный накопитель разработан на основе технологии 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
3482
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный SATA-накопитель Intel SSD D3-S4510 имеет объем 960Гб и выполнен в форм-факторе 2.5. Данный накопитель разработан на основе технологии 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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