Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB)
Внутренний твердотельный накопитель AGI AI818 — это надёжное и высокоскоростное решение для вашего компьютера. С интерфейсом PCI-E Gen.4 он обеспечивает быструю передачу данных и отличную производительность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI-E Gen.4. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Максимальная скорость чтения: до 4700 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 2800 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1600 тысяч часов. * **Ударостойкость:** накопитель выдерживает ударную нагрузку до 1500G/0,5 мс, что обеспечивает сохранность данных при случайных падениях или ударах. AGI AI818 — идеальное решение для тех, кто ищет быстрый, надёжный и вместительный накопитель для своего компьютера.
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