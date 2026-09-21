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SSD Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) купить в Москве
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Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB)

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Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 1
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 2
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 3
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 4
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 5
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 6
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 7
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 8
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 9
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
2800
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 1
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 2
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 3
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 4
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 5
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 6
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 7
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 8
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 9
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715010
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
2800
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1600000
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
127

Описание товара Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB)

Внутренний твердотельный накопитель AGI AI818 — это надёжное и высокоскоростное решение для вашего компьютера. С интерфейсом PCI-E Gen.4 он обеспечивает быструю передачу данных и отличную производительность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI-E Gen.4. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Максимальная скорость чтения: до 4700 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 2800 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1600 тысяч часов. * **Ударостойкость:** накопитель выдерживает ударную нагрузку до 1500G/0,5 мс, что обеспечивает сохранность данных при случайных падениях или ударах. AGI AI818 — идеальное решение для тех, кто ищет быстрый, надёжный и вместительный накопитель для своего компьютера.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0G43AI818-CB)




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
2800
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1600000
Описание
Внутренний твердотельный накопитель AGI AI818 — это надёжное и высокоскоростное решение для вашего компьютера. С интерфейсом PCI-E Gen.4 он обеспечивает быструю передачу данных и отличную производительность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI-E Gen.4. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Максимальная скорость чтения: до 4700 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 2800 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1600 тысяч часов. * **Ударостойкость:** накопитель выдерживает ударную нагрузку до 1500G/0,5 мс, что обеспечивает сохранность данных при случайных падениях или ударах. AGI AI818 — идеальное решение для тех, кто ищет быстрый, надёжный и вместительный накопитель для своего компьютера.
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