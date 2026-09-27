Твердотелльный накопитель Patriot SSD P400 Lite 1TB M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 R3500/W2700 TBW 560TB 3D NAND with HS
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741410
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Твердотелльный накопитель Patriot SSD P400 Lite 1TB M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 R3500/W2700 TBW 560TB 3D NAND with HS
SSD-накопитель PATRIOT объёмом 1024 ГБ — быстрый и вместительный вариант для компьютера или ноутбука. Форм-фактор M.2 2280 и интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивают удобное подключение и высокую скорость работы: до 3500 МБайт/с при чтении и до 2700 МБайт/с при записи. В основе накопителя — флэш-память 3D NAND, рассчитанная на интенсивное использование. Максимальный ресурс записи достигает 560 ТБ, поэтому модель подходит для хранения больших объёмов данных, установки программ и работы с файлами, где важны скорость и стабильная производительность.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель PATRIOT объёмом 1024 ГБ — быстрый и вместительный вариант для компьютера или ноутбука. Форм-фактор M.2 2280 и интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивают удобное подключение и высокую скорость работы: до 3500 МБайт/с при чтении и до 2700 МБайт/с при записи. В основе накопителя — флэш-память 3D NAND, рассчитанная на интенсивное использование. Максимальный ресурс записи достигает 560 ТБ, поэтому модель подходит для хранения больших объёмов данных, установки программ и работы с файлами, где важны скорость и стабильная производительность.
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Твердотелльный накопитель Patriot SSD P400 Lite 1TB M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 R3500/W2700 TBW 560TB 3D NAND with HS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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