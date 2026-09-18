Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 256Gb (SP256GBSS3A56B25RM)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 256Gb (SP256GBSS3A56B25RM)
256 ГБ SSD-накопитель SiliconPower Ace A56 [SP256GBSS3A56B25RM] оснащается интерфейсом подключения SATA III, за счет которого вы сможете установить данный 2.5-дюймовый накопитель в системном блоке персонального компьютера или в ноутбуке. Данная модель, получившая корпус черного цвета, разработана на основе чипов памяти TLC 3D NAND. Наибольшая поддерживаемая таким твердотельным накопителем скорость чтения равняется 560 МБайт/сек, а запись производится на скоростях до 500 МБайт/сек. Смонтированный в вашем компьютере твердотельный накопитель SiliconPower Ace A56 [SP256GBSS3A56B25RM] оптимально подходит для использования как логический диск, благодаря которому достигается быстрая загрузка как ОС, так и другого программного обеспечения. Отличающийся высоким рабочим ресурсом диск предоставляет для долговременного хранения цифровых данных 256 ГБ памяти. Его отличают бесшумность работы и малое энергопотребление.
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