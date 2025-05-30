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SSD Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)

29 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 1
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Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 4
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление, Вт
1.53
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204577
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление, Вт
1.53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 920 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, лёгкое подключение
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел на сл. день. Упакован в стоковый пластик. Установил, все работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Артур Д.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, все работает( с настройкой пришлось провозиться (незнал как диски форматировать))
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
VLADIMIR З.

Достоинства:


Комментарий:
установил 10 штук,клиент доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
сразу не отобразился, настроили, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
подключил всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
все четко, наконец то скорость записи быстрее скорости моего интернета
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Виталий Я.

Достоинства:


Комментарий:
заработал, добавить больше нечего, так как использую его как внешний по usb 2.0
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил в древний ноут, что бы хоть как-то оживить машинку. Полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ССД, пришёл быстро упаковка целая!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, создал раздел, отформатировал, 2 недели полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, все работает. Старенький ноутбук полетел резво и быстро. Для офисных приложение без проблем, для задачек со сложным расчетом - нужна техника посовременней. В целом к SSD замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично подошло и подключилось. Правда изначально надо было инициировать через диспер дисков. По факту объём 925
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Yury V.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, быстрый. Цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, пришло вовремя и целое
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой SSD в качестве дополнительного хранилища. Я использую его под Steam.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает,не сразу отобразился в ноутбуке,но муж быстро разобрался)Быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Реальный объем диска 894 гб. Я знал что он будет меньше заявленного, но вот узнал на сколько конкретно. Диск работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам. Работает без проблем!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск. работает как и должен. скорость не замерял
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро, аккуратно упакован. Работает неделю полет нормальный. Винда сразу не увидела новое устройство, пришлось инициализировать, после инициализации и полного форматирования все нормально, ПК стал намного шустрее, со слов сына графика для игр стала отображается лучше, но это субъективная оценка.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
я надеюсь это оригинальная вещь которая не отвалится как диск кингспек через полтора года, пока нареканий за полгода в работе нет)
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко, SSD работает как часы! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продукт и качество
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Сабина Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, подключила без проблем
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло как заявлено, комп проапгрейдил, работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Из заявленых 960 ГБ в наличии 894,3 ГБ.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Nikola C.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично нареканий нет.
22.03.2023
Дмитрий

Достоинства:
Быстрота, адаптивность (при установке, как обычный диск данных, легко определяется системой (у меня Windows 7)), совместимость по разъёмам с кабелями блока питания (15-контактный) и кабелем данных SATA-интерфейса (то же, что у обычных 3,5" жёстких дисков)

Недостатки:
Если системный блок с отсеками под жёсткие диски 3,5", то надо докупать салазки для HDD SSD с 2,5" на отсек 3,5".

Комментарий:
Отличный SSD. Рекомендую. Полностью оправдывает торговую марку "Kingston". При установке отформатировался за несколько секунд. По сравнению с механическими жёсткими дисками, программы, с файлами на этом диске, работают намного быстрее.



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление, Вт
1.53
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 920 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, лёгкое подключение
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел на сл. день. Упакован в стоковый пластик. Установил, все работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Артур Д.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, все работает( с настройкой пришлось провозиться (незнал как диски форматировать))
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
VLADIMIR З.

Достоинства:


Комментарий:
установил 10 штук,клиент доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
сразу не отобразился, настроили, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
подключил всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
все четко, наконец то скорость записи быстрее скорости моего интернета
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Виталий Я.

Достоинства:


Комментарий:
заработал, добавить больше нечего, так как использую его как внешний по usb 2.0
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил в древний ноут, что бы хоть как-то оживить машинку. Полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ССД, пришёл быстро упаковка целая!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, создал раздел, отформатировал, 2 недели полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, все работает. Старенький ноутбук полетел резво и быстро. Для офисных приложение без проблем, для задачек со сложным расчетом - нужна техника посовременней. В целом к SSD замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично подошло и подключилось. Правда изначально надо было инициировать через диспер дисков. По факту объём 925
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Yury V.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, быстрый. Цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, пришло вовремя и целое
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой SSD в качестве дополнительного хранилища. Я использую его под Steam.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает,не сразу отобразился в ноутбуке,но муж быстро разобрался)Быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Реальный объем диска 894 гб. Я знал что он будет меньше заявленного, но вот узнал на сколько конкретно. Диск работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам. Работает без проблем!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск. работает как и должен. скорость не замерял
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро, аккуратно упакован. Работает неделю полет нормальный. Винда сразу не увидела новое устройство, пришлось инициализировать, после инициализации и полного форматирования все нормально, ПК стал намного шустрее, со слов сына графика для игр стала отображается лучше, но это субъективная оценка.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
я надеюсь это оригинальная вещь которая не отвалится как диск кингспек через полтора года, пока нареканий за полгода в работе нет)
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко, SSD работает как часы! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продукт и качество
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Сабина Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, подключила без проблем
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло как заявлено, комп проапгрейдил, работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Из заявленых 960 ГБ в наличии 894,3 ГБ.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Nikola C.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично нареканий нет.
22.03.2023
Дмитрий

Достоинства:
Быстрота, адаптивность (при установке, как обычный диск данных, легко определяется системой (у меня Windows 7)), совместимость по разъёмам с кабелями блока питания (15-контактный) и кабелем данных SATA-интерфейса (то же, что у обычных 3,5" жёстких дисков)

Недостатки:
Если системный блок с отсеками под жёсткие диски 3,5", то надо докупать салазки для HDD SSD с 2,5" на отсек 3,5".

Комментарий:
Отличный SSD. Рекомендую. Полностью оправдывает торговую марку "Kingston". При установке отформатировался за несколько секунд. По сравнению с механическими жёсткими дисками, программы, с файлами на этом диске, работают намного быстрее.


Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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