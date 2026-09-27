Top.Mail.Ru
SSD SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 1
SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 2
SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 3
SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 4
SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 5
SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 2
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 3
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 4
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 5
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741445
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
60

Описание товара SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty

SSD-накопитель Netac объёмом 960 ГБ — практичное решение для хранения системы, программ и большого объёма файлов. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его удобным для установки в совместимые компьютеры и ноутбуки. Скорость чтения до 530 МБ/с обеспечивает быструю загрузку данных, а скорость записи до 475 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и работать с приложениями. TLC-флэш-память сочетает производительность и выносливость, а максимальный ресурс записи 480 ТБ подтверждает готовность накопителя к регулярным нагрузкам. Заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 480 ТБ, 2.5", SATA, TLC, 475, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Netac объёмом 960 ГБ — практичное решение для хранения системы, программ и большого объёма файлов. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его удобным для установки в совместимые компьютеры и ноутбуки. Скорость чтения до 530 МБ/с обеспечивает быструю загрузку данных, а скорость записи до 475 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и работать с приложениями. TLC-флэш-память сочетает производительность и выносливость, а максимальный ресурс записи 480 ТБ подтверждает готовность накопителя к регулярным нагрузкам. Заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 480 ТБ, 2.5", SATA, TLC, 475, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...