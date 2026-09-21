Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS)
M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE поможет добиться ускоренного запуска и стабильности работы компьютерных игр. Он обладает интерфейсом синхронизации PCI-E 4.0 x4 и скоростью до 7200 Мбайт/сек, полностью соответствуя потребностям геймеров. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения довольно большого количества игр и мультимедийных файлов. Благодаря алюминиевому радиатору достигается быстрое рассеивание тепла, что помогает исключить перегрев во время длительных игровых сеансов. Технологии коррекции ошибок LDPC ECC и безопасности хранения данных гарантируют надежность в эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE.
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