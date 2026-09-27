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SSD Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) купить в Москве
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Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28)

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Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 4
Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
  • Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 4
  • Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586860
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
13

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28)

Silicon Power P34A60 — это доступное решение для хранения данных, которое не экономит на производительности. SSD накопитель предназначен для начинающих пользователей, сборщиков систем, изготовителей систем специального назначения и просто тех, кто хочет ускорить свой ПК. Интерфейс PCIe Gen3x4 предоставляет пользователю одновременную передачу и прием данных со скоростью до 2200 мб/с и со скоростью записи до 1600 мб/с. P34A60 поддерживает NVMe 1.3, который требует более высоких векторов производительности, чем AHCI (расширенный интерфейс хост-контроллера), включая масштабируемую пропускную способность, увеличенный IOPS и низкую задержку. Кроме того, архитектура HMB (Host Memory Buffer), которая позволяет драйверу хоста выделять системную память (RAM) для эксклюзивного использования SSD, обеспечивает более высокую эффективность. Именно эта командная работа гарантирует оптимальную производительность.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power 2.0Tb A60 M.2 (SP002TBP34A60M28)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
Описание
Silicon Power P34A60 — это доступное решение для хранения данных, которое не экономит на производительности. SSD накопитель предназначен для начинающих пользователей, сборщиков систем, изготовителей систем специального назначения и просто тех, кто хочет ускорить свой ПК. Интерфейс PCIe Gen3x4 предоставляет пользователю одновременную передачу и прием данных со скоростью до 2200 мб/с и со скоростью записи до 1600 мб/с. P34A60 поддерживает NVMe 1.3, который требует более высоких векторов производительности, чем AHCI (расширенный интерфейс хост-контроллера), включая масштабируемую пропускную способность, увеличенный IOPS и низкую задержку. Кроме того, архитектура HMB (Host Memory Buffer), которая позволяет драйверу хоста выделять системную память (RAM) для эксклюзивного использования SSD, обеспечивает более высокую эффективность. Именно эта командная работа гарантирует оптимальную производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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