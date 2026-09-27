Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)
SSD M.2 накопитель KingSpec NT-1TB с объемом 1024 ГБ предназначен для оснащения стационарных и мобильных компьютеров с поддержкой SSD M.2 SATA форм-фактора 2280. Устройство использует для обмена данными интерфейс SATA 3 с пропускной способностью 6 Гбит/с. Модель поддерживает функцию мониторинга состояния S.M.A.R.T. Команда TRIM продлевает срок службы накопителя. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NT-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 570 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 540 МБ/с. Быстродействие устройства превышает производительность любых HDD массового сегмента. Модель обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и выполнения файловых операций в редакторах документов, антивирусах, архиваторах и другом типовом программном обеспечении. Одно из преимуществ накопителя – энергоэффективность. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 3.43 Вт. Накопитель поставляется без радиатора, но не подвержен перегреву и снижению быстродействия при любых нагрузках.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB P320 P320P512GM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 9 380 руб.2345 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 910 руб.2478 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)
-
В наличииЦена 10 380 руб.2595 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 10 700 руб.2675 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
-
В наличииЦена 11 020 руб.2755 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)