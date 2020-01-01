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SSD накопители Western Digital (WD) купить в Москве - SSD накопители Western Digital (WD) по цене от 9840 руб. | интернет-магазин КотоФото
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SSD накопители Western Digital (WD) в Москве

Объём:
2048 ГБ
Форм-фактор:
M.2 2280
2.5"
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