Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)
M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G] 1000 ГБ позволяет увеличить объем памяти компьютера до 1 ТБ и ускорить обработку данных устройства. В отличие от жесткого диска в SSD нет подвижных частей. Такой модуль не будет нагреваться во время интенсивной работы, он устойчив к падениям, сотрясениям и ударам. Благодаря форм-фактору PCIe 4.0 x4 накопитель совместим с настольным ПК, серверами, ноутбуками. M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G] читает/записывает данные со скоростью 6000/4000 Мб/с. Он повышает пропускную способность системы и обеспечивает более быструю загрузку данных по сравнению с HDD. Модель рассчитана на запись до 320 ТБ в течение всего срок эксплуатации. При таком ресурсе накопителя хватит на 10-12 лет работы, если он будет использоваться для загрузки сервера, хранения временных файлов и редких обновлений.
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Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плашка, с быстрым стартом в биосе винда с момента включения загружается за 16секунд. Поставил под радиатор с термопроклсдкой, проблем с нагревом нет
Достоинства:
Комментарий:
неплохой ссд, правда греется до 75, хотя это вроде норма для них
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd покупал специально для PS5, плойка приняла, скорость хорошая я очень доволен спасибо Ситилинк!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в сохранности и очень быстро. Пока что не ставил. Как поставлю, обновлю отзыв. UPD: Работает, в итоге диск на 931 гб
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, заказал еще пару штук для внешних боксов для коллег
Достоинства:
Комментарий:
Получил, установил. Пока все работает нормально. Похоже на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
брал для скоростной флешки под юсб 3.1 , работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный ССД, считаю его самым лучшим за разумные деньги. На другом компе стоит NV2. Сейчас решил попробовать этот. Доставка вовремя, цена самая лучшая. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично себя показал в течении месяца. Хорошая скорость записи/чтения
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, пришел очень быстро. Установил на lenovo legion r7000, все подошло, ноут сразу распознал новый ссд. Работает прекрасно, рекомендую
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плашка, с быстрым стартом в биосе винда с момента включения загружается за 16секунд. Поставил под радиатор с термопроклсдкой, проблем с нагревом нет
Достоинства:
Комментарий:
неплохой ссд, правда греется до 75, хотя это вроде норма для них
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd покупал специально для PS5, плойка приняла, скорость хорошая я очень доволен спасибо Ситилинк!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в сохранности и очень быстро. Пока что не ставил. Как поставлю, обновлю отзыв. UPD: Работает, в итоге диск на 931 гб
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, заказал еще пару штук для внешних боксов для коллег
Достоинства:
Комментарий:
Получил, установил. Пока все работает нормально. Похоже на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
брал для скоростной флешки под юсб 3.1 , работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный ССД, считаю его самым лучшим за разумные деньги. На другом компе стоит NV2. Сейчас решил попробовать этот. Доставка вовремя, цена самая лучшая. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично себя показал в течении месяца. Хорошая скорость записи/чтения
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, пришел очень быстро. Установил на lenovo legion r7000, все подошло, ноут сразу распознал новый ссд. Работает прекрасно, рекомендую