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SSD SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty купить в Москве
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SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty

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SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty - фото 1
SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
  • SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741448
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
40

Описание товара SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.



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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.


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Отзывы


SSD накопитель Netac SSD N5M 2TB mSATA SATAIII 3D NAND, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 3y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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