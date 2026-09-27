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SSD твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year купить в Москве
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твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year

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твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 1
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 2
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 3
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 4
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 5
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 6
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 7
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 8
твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление, Вт
3.5
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 1
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 2
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 3
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 4
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 5
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 6
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 7
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 8
  • твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741447
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х1
Вес, г.
90

Описание товара твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year

SATA накопитель Samsung 870 EVO поможет ускорить запуск программ и выполнение различных компьютерных задач в составе потребительских систем. Данная модель основана на технологии 3D NAND с буфером DRAM и обладает скоростью на уровне 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 250 ГБ позволяет разместить довольно большое количество документов и прочих файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. В Samsung 870 EVO реализованы поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и технология аппаратного шифрования. Среди других особенностей отмечается режим сна, который помогает более экономично расходовать энергию.

Отзывы о товаре твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO поможет ускорить запуск программ и выполнение различных компьютерных задач в составе потребительских систем. Данная модель основана на технологии 3D NAND с буфером DRAM и обладает скоростью на уровне 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 250 ГБ позволяет разместить довольно большое количество документов и прочих файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. В Samsung 870 EVO реализованы поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и технология аппаратного шифрования. Среди других особенностей отмечается режим сна, который помогает более экономично расходовать энергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) MZ-77E250B/AM analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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