Масляный обогреватель MTX 98303, MTX OCH-2000, 230 В, 2000 Вт
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Характеристики
Описание товара Масляный обогреватель MTX 98303, MTX OCH-2000, 230 В, 2000 Вт
Масляный обогреватель MTX OCH-2000 98303 максимальной мощностью 2000 Вт питается от сети 230 В и предназначен для обогрева кухни, комнаты, офиса или других помещений площадью до 20 кв. м. Нагревательная поверхность с 9 секциями не сушит воздух и не вызывает появление неприятных запахов. Обогреватель работает абсолютно бесшумно, поэтому его использование не вызывает дискомфорт.
Преимущества
- 3 режима работы — можно установить мощность нагрева 800, 1200 и 2000 Вт в зависимости от площади помещения.
- Автоматическое поддержание температуры — механический термостат включает и отключает обогреватель по мере необходимости для достижения заданных параметров работы.
- Безопасность — система защиты отключает обогреватель при опрокидывании и перегреве.
- Удобная эксплуатация — о работе обогревателя информирует световой индикатор.
- Легкое перемещение — обогреватель оснащен 4 колесами, а на корпусе имеется удобная ручка.
- Продуманное хранение — конструкцией предусмотрен кронштейн для намотки сетевого кабеля и крепления вилки.
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Теги товара: 9 секций
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Масляный обогреватель MTX OCH-2000 98303 максимальной мощностью 2000 Вт питается от сети 230 В и предназначен для обогрева кухни, комнаты, офиса или других помещений площадью до 20 кв. м. Нагревательная поверхность с 9 секциями не сушит воздух и не вызывает появление неприятных запахов. Обогреватель работает абсолютно бесшумно, поэтому его использование не вызывает дискомфорт.
Преимущества
- 3 режима работы — можно установить мощность нагрева 800, 1200 и 2000 Вт в зависимости от площади помещения.
- Автоматическое поддержание температуры — механический термостат включает и отключает обогреватель по мере необходимости для достижения заданных параметров работы.
- Безопасность — система защиты отключает обогреватель при опрокидывании и перегреве.
- Удобная эксплуатация — о работе обогревателя информирует световой индикатор.
- Легкое перемещение — обогреватель оснащен 4 колесами, а на корпусе имеется удобная ручка.
- Продуманное хранение — конструкцией предусмотрен кронштейн для намотки сетевого кабеля и крепления вилки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций
Теги товара: 9 секций
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