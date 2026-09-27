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Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций) купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)

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Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
4 700 руб.  7 720 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)
4 700 руб. -39%
7 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х39х16
Вес, кг.
9.1

Описание товара Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)

Стильный современный дизайн. Высокоточный термостат нового поколения. Встроенный керамический тепловентилятор. Полная свобода перемещения. Сверх удобная ручка для перемещения. Три режима мощности. Скрытая система хранения шнура. Защитное антикоррозийное покрытие Protective Coating. Независимое управление тепловентилятором. Мгновенный турбо обогрев.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный современный дизайн. Высокоточный термостат нового поколения. Встроенный керамический тепловентилятор. Полная свобода перемещения. Сверх удобная ручка для перемещения. Три режима мощности. Скрытая система хранения шнура. Защитное антикоррозийное покрытие Protective Coating. Независимое управление тепловентилятором. Мгновенный турбо обогрев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций) - по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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