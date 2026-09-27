Радиатор масляный Ballu BOH/CL-11WRN 2200
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Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
27
Мощность обогрева, Вт
2200
Количество секций
11
Термостат
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%4 700 руб. 7 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 105819
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
27
Мощность обогрева, Вт
2200
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х51х14
Вес, кг.
8.5
Описание товара Радиатор масляный Ballu BOH/CL-11WRN 2200
Радиатор масляный напольный, ручка и колеса для перемещения, влагозащитный корпус, конструкция ножек «High stability» - полностью исключает возможность опрокидывания, габариты: 55х49х12
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
27
Мощность обогрева, Вт
2200
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Радиатор масляный напольный, ручка и колеса для перемещения, влагозащитный корпус, конструкция ножек «High stability» - полностью исключает возможность опрокидывания, габариты: 55х49х12
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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