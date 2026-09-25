Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт
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Характеристики
Описание товара Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт
Масляный обогреватель MTX OCH-1500 98302 максимальной мощностью 1500 Вт питается от сети 230 В и предназначен для обогрева кухни, комнаты, офиса или других помещений площадью до 15 кв. м. Нагревательная поверхность с 7 секциями не сушит воздух и не вызывает появление неприятных запахов. Обогреватель работает абсолютно бесшумно, поэтому его использование не вызывает дискомфорт.
Преимущества
- 3 режима работы — можно установить мощность нагрева 600, 900 и 1500 Вт в зависимости от площади помещения.
- Автоматическое поддержание температуры — механический термостат включает и отключает обогреватель по мере необходимости для достижения заданных параметров работы.
- Безопасность — система защиты отключает обогреватель при опрокидывании и перегреве.
- Удобная эксплуатация — о работе обогревателя информирует световой индикатор.
- Легкое перемещение — обогреватель оснащен 4 колесами, а на корпусе имеется удобная ручка.
- Продуманное хранение — конструкцией предусмотрен кронштейн для намотки сетевого кабеля и крепления вилки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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Масляный обогреватель MTX OCH-1500 98302 максимальной мощностью 1500 Вт питается от сети 230 В и предназначен для обогрева кухни, комнаты, офиса или других помещений площадью до 15 кв. м. Нагревательная поверхность с 7 секциями не сушит воздух и не вызывает появление неприятных запахов. Обогреватель работает абсолютно бесшумно, поэтому его использование не вызывает дискомфорт.
Преимущества
- 3 режима работы — можно установить мощность нагрева 600, 900 и 1500 Вт в зависимости от площади помещения.
- Автоматическое поддержание температуры — механический термостат включает и отключает обогреватель по мере необходимости для достижения заданных параметров работы.
- Безопасность — система защиты отключает обогреватель при опрокидывании и перегреве.
- Удобная эксплуатация — о работе обогревателя информирует световой индикатор.
- Легкое перемещение — обогреватель оснащен 4 колесами, а на корпусе имеется удобная ручка.
- Продуманное хранение — конструкцией предусмотрен кронштейн для намотки сетевого кабеля и крепления вилки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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