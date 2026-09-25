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Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт купить с доставкой в Москве
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Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт

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Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 1
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 2
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 3
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 4
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 5
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 6
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 7
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 8
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 9
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 10
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 11
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 12
Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 1
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 2
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 3
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 4
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 5
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 6
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 7
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 8
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 9
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 10
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 11
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 12
  • Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт
2 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Комлектация
Масляный обогреватель - 1 штКолесные опоры с креплением - 2 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х36х11
Вес, кг.
5.7

Описание товара Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт

Масляный обогреватель MTX OCH-1500 98302 максимальной мощностью 1500 Вт питается от сети 230 В и предназначен для обогрева кухни, комнаты, офиса или других помещений площадью до 15 кв. м. Нагревательная поверхность с 7 секциями не сушит воздух и не вызывает появление неприятных запахов. Обогреватель работает абсолютно бесшумно, поэтому его использование не вызывает дискомфорт.

Преимущества

  • 3 режима работы — можно установить мощность нагрева 600, 900 и 1500 Вт в зависимости от площади помещения.
  • Автоматическое поддержание температуры — механический термостат включает и отключает обогреватель по мере необходимости для достижения заданных параметров работы.
  • Безопасность — система защиты отключает обогреватель при опрокидывании и перегреве.
  • Удобная эксплуатация — о работе обогревателя информирует световой индикатор.
  • Легкое перемещение — обогреватель оснащен 4 колесами, а на корпусе имеется удобная ручка.
  • Продуманное хранение — конструкцией предусмотрен кронштейн для намотки сетевого кабеля и крепления вилки.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Комлектация
Масляный обогреватель - 1 штКолесные опоры с креплением - 2 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Описание

Масляный обогреватель MTX OCH-1500 98302 максимальной мощностью 1500 Вт питается от сети 230 В и предназначен для обогрева кухни, комнаты, офиса или других помещений площадью до 15 кв. м. Нагревательная поверхность с 7 секциями не сушит воздух и не вызывает появление неприятных запахов. Обогреватель работает абсолютно бесшумно, поэтому его использование не вызывает дискомфорт.

Преимущества

  • 3 режима работы — можно установить мощность нагрева 600, 900 и 1500 Вт в зависимости от площади помещения.
  • Автоматическое поддержание температуры — механический термостат включает и отключает обогреватель по мере необходимости для достижения заданных параметров работы.
  • Безопасность — система защиты отключает обогреватель при опрокидывании и перегреве.
  • Удобная эксплуатация — о работе обогревателя информирует световой индикатор.
  • Легкое перемещение — обогреватель оснащен 4 колесами, а на корпусе имеется удобная ручка.
  • Продуманное хранение — конструкцией предусмотрен кронштейн для намотки сетевого кабеля и крепления вилки.


Теги товара: 7 секций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Масляный обогреватель MTX 98302, MTX OCH-1500, 230 В, 1500 Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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