Top.Mail.Ru
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 1
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 2
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 3
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 4
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 1
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 2
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 3
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 4
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 791 руб.  5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328785
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Радиатор масляный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х37х14
Вес, кг.
6.1

Описание товара Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций)

Маслонаполненные радиаторы Ballu серии Cube – это эффективные отопительные приборы в современном прямоугольном корпусе. Радиаторы серии Cube имеют от 5 до 11 секций и идеально подходят для помещений площадью от 15 до 27 метров. Высокоточный термостат Opti-Heat позволяет поддерживать необходимую температуру автоматически. Для высокой безопасности серия оборудована датчиком защиты от перегрева и ножками конструкции High Stability, которая повышает устойчивость прибора и исключает его опрокидывание. Антикоррозийный состав Protective Coating защищает корпус масляного радиатора от негативных воздействий.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Радиатор масляный
Страна производитель
Китай
Описание
Маслонаполненные радиаторы Ballu серии Cube – это эффективные отопительные приборы в современном прямоугольном корпусе. Радиаторы серии Cube имеют от 5 до 11 секций и идеально подходят для помещений площадью от 15 до 27 метров. Высокоточный термостат Opti-Heat позволяет поддерживать необходимую температуру автоматически. Для высокой безопасности серия оборудована датчиком защиты от перегрева и ножками конструкции High Stability, которая повышает устойчивость прибора и исключает его опрокидывание. Антикоррозийный состав Protective Coating защищает корпус масляного радиатора от негативных воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-07W 1500 (7 секций) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...