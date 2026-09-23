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Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic

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Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic - фото 1
Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Количество секций
9
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic - фото 1
  • Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494362
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Масляный обогреватель Инструкция Гарантийный талон
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х44х16
Вес, кг.
8.7

Описание товара Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic

Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic — надежное и эффективное решение для комфортного обогрева вашего дома или офиса. Модель обладает мощностью 2500 Вт и состоит из 9 классических секций, обеспечивающих равномерное и стабильное распределение тепла. Благодаря встроенному тепловентилятору, радиатор быстро прогревает воздух, создавая уютную атмосферу даже в самые холодные дни. Устройство оснащено защитой от перегрева и световым индикатором работы. Пользователь легко регулирует температуру и мощность обогрева с помощью встроенного термостата и переключателя мощности. Для удобства перемещения радиатор оборудован колесиками, а специальное устройство позволяет аккуратно сматывать сетевой шнур, обеспечивая компактное хранение.



Теги товара: 9 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Масляный обогреватель Инструкция Гарантийный талон
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic — надежное и эффективное решение для комфортного обогрева вашего дома или офиса. Модель обладает мощностью 2500 Вт и состоит из 9 классических секций, обеспечивающих равномерное и стабильное распределение тепла. Благодаря встроенному тепловентилятору, радиатор быстро прогревает воздух, создавая уютную атмосферу даже в самые холодные дни. Устройство оснащено защитой от перегрева и световым индикатором работы. Пользователь легко регулирует температуру и мощность обогрева с помощью встроенного термостата и переключателя мощности. Для удобства перемещения радиатор оборудован колесиками, а специальное устройство позволяет аккуратно сматывать сетевой шнур, обеспечивая компактное хранение.


Теги товара: 9 секций
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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