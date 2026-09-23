Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Количество секций
9
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494362
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Описание товара Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic
Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic — надежное и эффективное решение для комфортного обогрева вашего дома или офиса. Модель обладает мощностью 2500 Вт и состоит из 9 классических секций, обеспечивающих равномерное и стабильное распределение тепла. Благодаря встроенному тепловентилятору, радиатор быстро прогревает воздух, создавая уютную атмосферу даже в самые холодные дни. Устройство оснащено защитой от перегрева и световым индикатором работы. Пользователь легко регулирует температуру и мощность обогрева с помощью встроенного термостата и переключателя мощности. Для удобства перемещения радиатор оборудован колесиками, а специальное устройство позволяет аккуратно сматывать сетевой шнур, обеспечивая компактное хранение.
Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic — надежное и эффективное решение для комфортного обогрева вашего дома или офиса. Модель обладает мощностью 2500 Вт и состоит из 9 классических секций, обеспечивающих равномерное и стабильное распределение тепла. Благодаря встроенному тепловентилятору, радиатор быстро прогревает воздух, создавая уютную атмосферу даже в самые холодные дни. Устройство оснащено защитой от перегрева и световым индикатором работы. Пользователь легко регулирует температуру и мощность обогрева с помощью встроенного термостата и переключателя мощности. Для удобства перемещения радиатор оборудован колесиками, а специальное устройство позволяет аккуратно сматывать сетевой шнур, обеспечивая компактное хранение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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