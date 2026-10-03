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Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000

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Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 1
Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 2
Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 3
Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 1
  • Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 2
  • Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 3
  • Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 970 руб.  4 630 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 105810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000
2 970 руб. -36%
4 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Инструкция, Гарантийный талон
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х30х14
Вес, кг.
5

Описание товара Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000

Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Инструкция, Гарантийный талон
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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