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Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)

2 Отзывы
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Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 400 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)
13 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 4000 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 5000 МГц, 5066 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х30
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 - это универсальная и сбалансированная основа для сборки современного производительного ПК без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, создающих игровую систему среднего и высокого уровня, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой. Плата станет отличным выбором для мощных процессоров Intel Core i5 и non-K версий Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал. Благодаря поддержке памяти DDR4, эта модель позволяет существенно сэкономить бюджет сборки или провести апгрейд старой системы, переиспользовав существующие модули ОЗУ.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий с процессорным сокетом LGA1700, что гарантирует совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет осуществлять разгон оперативной памяти через XMP-профили для достижения максимальной производительности. Полноразмерный форм-фактор ATX предоставляет больше пространства для установки компонентов, улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и предлагает расширенный набор слотов расширения по сравнению с компактными Micro-ATX аналогами, что делает сборку более удобной.

Память и расширение

Плата поддерживает оперативную память стандарта DDR4 в двухканальном режиме, для чего предусмотрено четыре слота DIMM. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ, а поддержка XMP-профилей позволяет использовать высокочастотные модули для повышения отзывчивости системы в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями нового поколения. Кроме того, на плате расположены три слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного охлаждения накопителя под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B760-PLUS D4 спроектирована с серьезным запасом прочности, что обеспечивает стабильную работу даже с требовательными многоядерными процессорами. Мощная многофазная подсистема питания с качественными компонентами и массивными радиаторами эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и троттлинг CPU при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания процессора используется один 8-pin коннектор, что является стандартом для надежных систем среднего и высокого класса.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая современные высокоскоростные разъемы USB 3.2 Gen 2 и USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное аудио, а для вывода изображения с интегрированной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Управление подсветкой компонентов осуществляется через фирменную технологию Asus AURA Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат полноразмерного форм-фактора ATX. Эта модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, что является важным фактором при подборе комплектующих. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Asus. Хотя плата обладает мощной системой питания, она не предназначена для экстремального разгона процессоров с индексом "K" - для этих целей лучше подойдут модели на чипсете Z790.



Теги товара: atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
материнка хорошая. все работает сразу. Биос очень информативен и удобен. с офф сайта Асус докачал драйвера, и стало ещё удобнее
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
материнка пришла хорошо упакованная,следов эксплуатации нет.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 4000 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 5000 МГц, 5066 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 - это универсальная и сбалансированная основа для сборки современного производительного ПК без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, создающих игровую систему среднего и высокого уровня, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой. Плата станет отличным выбором для мощных процессоров Intel Core i5 и non-K версий Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал. Благодаря поддержке памяти DDR4, эта модель позволяет существенно сэкономить бюджет сборки или провести апгрейд старой системы, переиспользовав существующие модули ОЗУ.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий с процессорным сокетом LGA1700, что гарантирует совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет осуществлять разгон оперативной памяти через XMP-профили для достижения максимальной производительности. Полноразмерный форм-фактор ATX предоставляет больше пространства для установки компонентов, улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и предлагает расширенный набор слотов расширения по сравнению с компактными Micro-ATX аналогами, что делает сборку более удобной.

Память и расширение

Плата поддерживает оперативную память стандарта DDR4 в двухканальном режиме, для чего предусмотрено четыре слота DIMM. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ, а поддержка XMP-профилей позволяет использовать высокочастотные модули для повышения отзывчивости системы в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями нового поколения. Кроме того, на плате расположены три слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного охлаждения накопителя под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B760-PLUS D4 спроектирована с серьезным запасом прочности, что обеспечивает стабильную работу даже с требовательными многоядерными процессорами. Мощная многофазная подсистема питания с качественными компонентами и массивными радиаторами эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и троттлинг CPU при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания процессора используется один 8-pin коннектор, что является стандартом для надежных систем среднего и высокого класса.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая современные высокоскоростные разъемы USB 3.2 Gen 2 и USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное аудио, а для вывода изображения с интегрированной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Управление подсветкой компонентов осуществляется через фирменную технологию Asus AURA Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат полноразмерного форм-фактора ATX. Эта модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, что является важным фактором при подборе комплектующих. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Asus. Хотя плата обладает мощной системой питания, она не предназначена для экстремального разгона процессоров с индексом "K" - для этих целей лучше подойдут модели на чипсете Z790.



Теги товара: atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
материнка хорошая. все работает сразу. Биос очень информативен и удобен. с офф сайта Асус докачал драйвера, и стало ещё удобнее
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
материнка пришла хорошо упакованная,следов эксплуатации нет.


Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0) – стоимость товара 13400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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