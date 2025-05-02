Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 - это универсальная и сбалансированная основа для сборки современного производительного ПК без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, создающих игровую систему среднего и высокого уровня, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой. Плата станет отличным выбором для мощных процессоров Intel Core i5 и non-K версий Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал. Благодаря поддержке памяти DDR4, эта модель позволяет существенно сэкономить бюджет сборки или провести апгрейд старой системы, переиспользовав существующие модули ОЗУ.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий с процессорным сокетом LGA1700, что гарантирует совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет осуществлять разгон оперативной памяти через XMP-профили для достижения максимальной производительности. Полноразмерный форм-фактор ATX предоставляет больше пространства для установки компонентов, улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и предлагает расширенный набор слотов расширения по сравнению с компактными Micro-ATX аналогами, что делает сборку более удобной.

Память и расширение

Плата поддерживает оперативную память стандарта DDR4 в двухканальном режиме, для чего предусмотрено четыре слота DIMM. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ, а поддержка XMP-профилей позволяет использовать высокочастотные модули для повышения отзывчивости системы в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями нового поколения. Кроме того, на плате расположены три слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного охлаждения накопителя под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B760-PLUS D4 спроектирована с серьезным запасом прочности, что обеспечивает стабильную работу даже с требовательными многоядерными процессорами. Мощная многофазная подсистема питания с качественными компонентами и массивными радиаторами эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и троттлинг CPU при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания процессора используется один 8-pin коннектор, что является стандартом для надежных систем среднего и высокого класса.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая современные высокоскоростные разъемы USB 3.2 Gen 2 и USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное аудио, а для вывода изображения с интегрированной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Управление подсветкой компонентов осуществляется через фирменную технологию Asus AURA Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат полноразмерного форм-фактора ATX. Эта модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, что является важным фактором при подборе комплектующих. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Asus. Хотя плата обладает мощной системой питания, она не предназначена для экстремального разгона процессоров с индексом "K" - для этих целей лучше подойдут модели на чипсете Z790.