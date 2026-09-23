Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II - это универсальная и сбалансированная основа для создания современных домашних и игровых систем среднего уровня. Она идеально подходит для сборок с 6- и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, такими как Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5700X, позволяя раскрыть их потенциал в играх и рабочих задачах без лишних затрат. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi 6, эта плата станет отличным выбором для тех, кому важна беспроводная связь и минимальное количество кабелей на рабочем месте, будь то компактный игровой ПК или надежная офисная станция для работы с документами и легкого контент-мейкинга.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B550, который предлагает ключевое преимущество в виде поддержки интерфейса PCIe 4.0 для видеокарты и одного слота M.2, обеспечивая максимальную скорость для современных комплектующих. Установленный сокет AM4 гарантирует совместимость с широким спектром процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, что делает ее гибким решением для различных сценариев, однако стоит учитывать ограниченное количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-моделями.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме, критически важном для производительности процессоров Ryzen. Поддерживаются высокие частоты памяти с помощью профилей разгона (A-XMP/DOCP), обеспечивая дополнительный прирост быстродействия в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты, есть два слота PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 для быстрых NVMe SSD: верхний работает по протоколу PCIe 4.0 x4, а нижний - по PCIe 3.0 x4, при этом для основного накопителя предусмотрен радиатор для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с расчетом на стабильную работу популярных многоядерных чипов и оснащена качественными компонентами. Массивные радиаторы на силовых элементах VRM эффективно отводят тепло даже при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Для питания процессора используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания и гарантирует достаточную мощность для стабильной работы без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME B550M-A WIFI II расположен продуманный набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 для быстрой передачи данных. Главной особенностью модели является встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивающий стабильное и быстрое беспроводное подключение к сети и периферии. За проводное соединение отвечает гигабитный сетевой контроллер Realtek, а качественный звук обеспечивает 8-канальный аудиокодек. Для любителей кастомизации на плате присутствуют разъемы для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Эта модель предназначена исключительно для процессоров AMD на сокете AM4 и несовместима с процессорами Intel или новыми AMD Ryzen на сокете AM5. Для работы с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS, хотя большинство плат из новых партий поставляются уже с совместимой прошивкой. Несмотря на поддержку разгона, для рекордов и экстремальных экспериментов с флагманскими CPU вроде Ryzen 9 5950X стоит рассмотреть модели с более мощной подсистемой питания.