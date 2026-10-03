Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI – модель с высокой производительностью и надежностью. Она подходит для сборки офисного или домашнего ПК. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, плата помогает сэкономить пространство внутри системного блока. ASUS PRIME H610M-A поддерживает совместную работу с процессором Intel в исполнении LGA 1700. Функционал модели предусматривает установку двух модулей DDR5, слот расширения PCI-E x16, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. Материнская плата оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 1 Гбит/с и модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На панели ввода/вывода расположены разъемы USB, DisplayPort, HDMI, VGA, аудио для периферийных устройств.
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