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Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0)

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Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643828
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xPS/2, 4xUSB 2.0, 3xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45,1xCOM-порт, 1 аудиоразъем
Размеры в упаковке, см
25х22х5
Вес, г.
680

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0)

Материнская плата Intel H510 (LGA 1200) micro ATX с PCIe 4.0, HDMI, DVI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Гбит/с, Realtek 1 Гбит Ethernet. - Сокет Intel LGA 1200: готов для процессоров Intel Core 11-го и 10-го поколений. - 5X Protection III: несколько аппаратных средств защиты для всесторонней защиты. - Сверхбыстрое подключение: PCIe 4.0, Realtek 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 1 Type-A. Материнская плата ASUS PRIME H510M-R представляет собой надежную основу для построения рабочей станции или офисного компьютера. Она основана с применением чипсета Intel H510 при поддержке процессоров 11-го поколения и создана на высококачественных компонентах для обеспечения бесперебойной работы. Данная плата получила 2 слота под размещение модулей оперативной памяти, один слот расширения PCI-версии Express x16, 4 порта SATA для запоминающих устройств. Из коммуникационных возможностей ASUS PRIME H510M-R отмечаются сетевой контроллер LAN 1 Гбит/с и широкий набор разъемов. Внешне плата выделяется оформлением в классическом стиле и соответствует компактному форм-фактору.



Теги товара: micro-atx

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xPS/2, 4xUSB 2.0, 3xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45,1xCOM-порт, 1 аудиоразъем
Описание
Материнская плата Intel H510 (LGA 1200) micro ATX с PCIe 4.0, HDMI, DVI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Гбит/с, Realtek 1 Гбит Ethernet. - Сокет Intel LGA 1200: готов для процессоров Intel Core 11-го и 10-го поколений. - 5X Protection III: несколько аппаратных средств защиты для всесторонней защиты. - Сверхбыстрое подключение: PCIe 4.0, Realtek 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 1 Type-A. Материнская плата ASUS PRIME H510M-R представляет собой надежную основу для построения рабочей станции или офисного компьютера. Она основана с применением чипсета Intel H510 при поддержке процессоров 11-го поколения и создана на высококачественных компонентах для обеспечения бесперебойной работы. Данная плата получила 2 слота под размещение модулей оперативной памяти, один слот расширения PCI-версии Express x16, 4 порта SATA для запоминающих устройств. Из коммуникационных возможностей ASUS PRIME H510M-R отмечаются сетевой контроллер LAN 1 Гбит/с и широкий набор разъемов. Внешне плата выделяется оформлением в классическом стиле и соответствует компактному форм-фактору.


Теги товара: micro-atx
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Отзывы


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