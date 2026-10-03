Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-R R2.0-SI (90MB1EX0-M0ECY0)
Материнская плата Intel H510 (LGA 1200) micro ATX с PCIe 4.0, HDMI, DVI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Гбит/с, Realtek 1 Гбит Ethernet. - Сокет Intel LGA 1200: готов для процессоров Intel Core 11-го и 10-го поколений. - 5X Protection III: несколько аппаратных средств защиты для всесторонней защиты. - Сверхбыстрое подключение: PCIe 4.0, Realtek 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 1 Type-A. Материнская плата ASUS PRIME H510M-R представляет собой надежную основу для построения рабочей станции или офисного компьютера. Она основана с применением чипсета Intel H510 при поддержке процессоров 11-го поколения и создана на высококачественных компонентах для обеспечения бесперебойной работы. Данная плата получила 2 слота под размещение модулей оперативной памяти, один слот расширения PCI-версии Express x16, 4 порта SATA для запоминающих устройств. Из коммуникационных возможностей ASUS PRIME H510M-R отмечаются сетевой контроллер LAN 1 Гбит/с и широкий набор разъемов. Внешне плата выделяется оформлением в классическом стиле и соответствует компактному форм-фактору.
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Теги товара: micro-atx
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Теги товара: micro-atx
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