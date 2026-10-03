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Материнская плата MSI H510TI-S09 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI H510TI-S09

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Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 1
Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 2
Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 3
Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 4
Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H510
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
  • Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 1
  • Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 2
  • Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 3
  • Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 4
  • Материнская плата MSI H510TI-S09 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634301
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Чипсет
Intel H510
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x3, COM-порт, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-Ax4
Размеры в упаковке, см
17х17х17
Вес, г.
360

Описание товара Материнская плата MSI H510TI-S09

Материнская плата MSI H510TI-S09 – решение форм-фактора mini-ITX. Модель из профессиональной серии создана для продуктивной работы в специализированных программах и обеспечивает стабильность функционирования. Плата основана на чипсете Intel H510. Для оперативной памяти предусмотрены 2 слота SO-DIMM DDR4. Разъем M.2 и 2 разъема SATA позволяют разместить устройства хранения информации. Сетевой контроллер LAN 1 Гбит/с гарантирует стабильный доступ к сети Интернет. Из интерфейсов предусмотрены 4 порта USB 3.2, видеовыход HDMI, 2 аналоговых разъема аудио. Фирменные утилиты помогают управлять различными параметрами и настройками MSI H510TI-S09.



Теги товара: mini-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI H510TI-S09




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Чипсет
Intel H510
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Развернуть
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x3, COM-порт, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-Ax4
Описание
Материнская плата MSI H510TI-S09 – решение форм-фактора mini-ITX. Модель из профессиональной серии создана для продуктивной работы в специализированных программах и обеспечивает стабильность функционирования. Плата основана на чипсете Intel H510. Для оперативной памяти предусмотрены 2 слота SO-DIMM DDR4. Разъем M.2 и 2 разъема SATA позволяют разместить устройства хранения информации. Сетевой контроллер LAN 1 Гбит/с гарантирует стабильный доступ к сети Интернет. Из интерфейсов предусмотрены 4 порта USB 3.2, видеовыход HDMI, 2 аналоговых разъема аудио. Фирменные утилиты помогают управлять различными параметрами и настройками MSI H510TI-S09.


Теги товара: mini-atx, с m.2
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