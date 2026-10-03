Материнская плата MSI H510TI-S09
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI H510TI-S09
Материнская плата MSI H510TI-S09 – решение форм-фактора mini-ITX. Модель из профессиональной серии создана для продуктивной работы в специализированных программах и обеспечивает стабильность функционирования. Плата основана на чипсете Intel H510. Для оперативной памяти предусмотрены 2 слота SO-DIMM DDR4. Разъем M.2 и 2 разъема SATA позволяют разместить устройства хранения информации. Сетевой контроллер LAN 1 Гбит/с гарантирует стабильный доступ к сети Интернет. Из интерфейсов предусмотрены 4 порта USB 3.2, видеовыход HDMI, 2 аналоговых разъема аудио. Фирменные утилиты помогают управлять различными параметрами и настройками MSI H510TI-S09.
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