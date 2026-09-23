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Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200

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Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643894
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
PS/2, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, 2xDisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
есть (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
23
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4 станет надёжной и экономичной основой для современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем или игровых ПК для нетребовательных игр. Оптимальным выбором для этой платы будут процессоры Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", например, Core i3-12100F или Core i5-12400F, которые обеспечат отличную производительность в повседневных задачах и играх без излишней нагрузки на систему питания.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610, представляющий собой базовое решение для платформы LGA1700, ориентированное на стабильность и функциональность без излишеств. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным выбором для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Материнская плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет снизить общую стоимость сборки по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается до 64 ГБ памяти в двухканальном режиме с частотой до 3200 МГц, что является достаточным для большинства игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя имеется один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, который обеспечит быструю загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели разработана с учётом энергоэффективности и ориентирована на работу с процессорами с TDP до 65 Вт. Она включает в себя качественные компоненты и запитывается через стандартный 8-контактный разъём, обеспечивая стабильную подачу энергии для CPU начального и среднего сегмента в штатном режиме работы. Важно понимать, что данная подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительное использование с флагманскими процессорами Core i7 или i9, так как это может привести к перегреву и снижению производительности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte H610M S2H V3 DDR4 находится необходимый набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI, DisplayPort и VGA для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а утилита Smart Fan 6 позволяет настроить работу вентиляторов для достижения оптимального баланса между охлаждением и тишиной.

Важные нюансы перед покупкой

Перед тем как купить эту плату, убедитесь, что она соответствует вашим задачам: это отличное решение для бюджетных и среднебюджетных сборок, но не для систем для энтузиастов и разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; уточняйте версию прошивки при покупке. Учитывайте, что форм-фактор Micro-ATX имеет меньше слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами, что стоит учесть при планировании установки нескольких дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
PS/2, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, 2xDisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
есть (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
23
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4 станет надёжной и экономичной основой для современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем или игровых ПК для нетребовательных игр. Оптимальным выбором для этой платы будут процессоры Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", например, Core i3-12100F или Core i5-12400F, которые обеспечат отличную производительность в повседневных задачах и играх без излишней нагрузки на систему питания.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610, представляющий собой базовое решение для платформы LGA1700, ориентированное на стабильность и функциональность без излишеств. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным выбором для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Материнская плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет снизить общую стоимость сборки по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается до 64 ГБ памяти в двухканальном режиме с частотой до 3200 МГц, что является достаточным для большинства игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя имеется один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, который обеспечит быструю загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели разработана с учётом энергоэффективности и ориентирована на работу с процессорами с TDP до 65 Вт. Она включает в себя качественные компоненты и запитывается через стандартный 8-контактный разъём, обеспечивая стабильную подачу энергии для CPU начального и среднего сегмента в штатном режиме работы. Важно понимать, что данная подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительное использование с флагманскими процессорами Core i7 или i9, так как это может привести к перегреву и снижению производительности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte H610M S2H V3 DDR4 находится необходимый набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI, DisplayPort и VGA для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а утилита Smart Fan 6 позволяет настроить работу вентиляторов для достижения оптимального баланса между охлаждением и тишиной.

Важные нюансы перед покупкой

Перед тем как купить эту плату, убедитесь, что она соответствует вашим задачам: это отличное решение для бюджетных и среднебюджетных сборок, но не для систем для энтузиастов и разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; уточняйте версию прошивки при покупке. Учитывайте, что форм-фактор Micro-ATX имеет меньше слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами, что стоит учесть при планировании установки нескольких дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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