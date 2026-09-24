Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO
Материнская плата MSI на чипсете AMD A620A разработана для тех, кто ценит баланс между мощью и компактностью. Форм-фактор mATX позволяет вписать плату даже в небольшие корпуса, а размеры 24,4 ? 21,8 см придают сборке аккуратность и экономят место. Платформа поддерживает современные процессоры на сокете AM5 и новейшую оперативную память DDR5 — частоты до 6800 МГц раскрывают максимальную скорость работы системы. Два слота памяти позволяют нарастить объём до внушительных 128 ГБ, что оценят геймеры и профессионалы, работающие с ресурсоёмкими задачами. Присутствует один быстрый слот M.2 для скоростного SSD и PCI-E x1 для дополнительных устройств. Поддержка PCI Express 4.0 открывает возможности апгрейда и высокой скорости передачи данных. Решение создано для пользователей, которым не нужна многократная связка видеокарт (нет поддержки SLI/CrossFire), зато важны производительность и актуальные технологии в компактном исполнении.
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