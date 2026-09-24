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Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO

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Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 1
Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 2
Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 3
Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 4
Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620A
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718744
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.8
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620A
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO

Материнская плата MSI на чипсете AMD A620A разработана для тех, кто ценит баланс между мощью и компактностью. Форм-фактор mATX позволяет вписать плату даже в небольшие корпуса, а размеры 24,4 ? 21,8 см придают сборке аккуратность и экономят место. Платформа поддерживает современные процессоры на сокете AM5 и новейшую оперативную память DDR5 — частоты до 6800 МГц раскрывают максимальную скорость работы системы. Два слота памяти позволяют нарастить объём до внушительных 128 ГБ, что оценят геймеры и профессионалы, работающие с ресурсоёмкими задачами. Присутствует один быстрый слот M.2 для скоростного SSD и PCI-E x1 для дополнительных устройств. Поддержка PCI Express 4.0 открывает возможности апгрейда и высокой скорости передачи данных. Решение создано для пользователей, которым не нужна многократная связка видеокарт (нет поддержки SLI/CrossFire), зато важны производительность и актуальные технологии в компактном исполнении.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO A620AM-B EVO




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.8
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620A
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI на чипсете AMD A620A разработана для тех, кто ценит баланс между мощью и компактностью. Форм-фактор mATX позволяет вписать плату даже в небольшие корпуса, а размеры 24,4 ? 21,8 см придают сборке аккуратность и экономят место. Платформа поддерживает современные процессоры на сокете AM5 и новейшую оперативную память DDR5 — частоты до 6800 МГц раскрывают максимальную скорость работы системы. Два слота памяти позволяют нарастить объём до внушительных 128 ГБ, что оценят геймеры и профессионалы, работающие с ресурсоёмкими задачами. Присутствует один быстрый слот M.2 для скоростного SSD и PCI-E x1 для дополнительных устройств. Поддержка PCI Express 4.0 открывает возможности апгрейда и высокой скорости передачи данных. Решение создано для пользователей, которым не нужна многократная связка видеокарт (нет поддержки SLI/CrossFire), зато важны производительность и актуальные технологии в компактном исполнении.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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