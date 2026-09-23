Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата является отличной основой для создания надёжных и сбалансированных по цене систем. Она идеально подходит для сборки домашних и офисных компьютеров, а также игровых ПК начального и среднего уровня, где акцент делается на эффективности, а не на экстремальном разгоне. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3, Core i5 или Core i7 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу под любой нагрузкой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет Intel B760 на сокете LGA1700, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 4.0. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением: плата без проблем устанавливается как в небольшие корпуса mATX, так и в стандартные башни ATX, предоставляя гибкость при выборе комплектующих. Этот чипсет не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту оперативной памяти, что важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах.
Память и расширение
Плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 ориентирована на использование доступной и все еще актуальной оперативной памяти стандарта DDR4. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 64 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения быстрых NVMe SSD имеется разъем Hyper M.2, работающий по шине PCIe Gen4 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, рассчитанной на обеспечение стабильного напряжения для процессоров с умеренным энергопотреблением. Она эффективно справляется с питанием моделей Intel Core i5 и младше даже при длительных нагрузках, а для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin коннектор. Хотя эта подсистема питания не предназначена для рекордов разгона, она гарантирует долговечную и беспроблемную эксплуатацию компьютера в штатных режимах работы.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного пользователя: несколько разъемов USB, в том числе высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт LAN. За звук отвечает проверенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки. Плата не оснащена встроенным модулем Wi-Fi, но при необходимости его можно добавить с помощью отдельной карты расширения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, а для моделей 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS. Важнейший момент - эта плата работает исключительно с оперативной памятью DDR4, что является плюсом для бюджетной сборки, но исключает возможность использования модулей DDR5. Возможностей VRM достаточно для рекомендованных процессоров, однако для флагманских чипов Core i9 или разгона "K"-версий стоит рассмотреть более дорогие модели с усиленным питанием.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата является отличной основой для создания надёжных и сбалансированных по цене систем. Она идеально подходит для сборки домашних и офисных компьютеров, а также игровых ПК начального и среднего уровня, где акцент делается на эффективности, а не на экстремальном разгоне. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3, Core i5 или Core i7 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу под любой нагрузкой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет Intel B760 на сокете LGA1700, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 4.0. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением: плата без проблем устанавливается как в небольшие корпуса mATX, так и в стандартные башни ATX, предоставляя гибкость при выборе комплектующих. Этот чипсет не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту оперативной памяти, что важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах.
Память и расширение
Плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 ориентирована на использование доступной и все еще актуальной оперативной памяти стандарта DDR4. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 64 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения быстрых NVMe SSD имеется разъем Hyper M.2, работающий по шине PCIe Gen4 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, рассчитанной на обеспечение стабильного напряжения для процессоров с умеренным энергопотреблением. Она эффективно справляется с питанием моделей Intel Core i5 и младше даже при длительных нагрузках, а для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin коннектор. Хотя эта подсистема питания не предназначена для рекордов разгона, она гарантирует долговечную и беспроблемную эксплуатацию компьютера в штатных режимах работы.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного пользователя: несколько разъемов USB, в том числе высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт LAN. За звук отвечает проверенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки. Плата не оснащена встроенным модулем Wi-Fi, но при необходимости его можно добавить с помощью отдельной карты расширения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, а для моделей 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS. Важнейший момент - эта плата работает исключительно с оперативной памятью DDR4, что является плюсом для бюджетной сборки, но исключает возможность использования модулей DDR5. Возможностей VRM достаточно для рекомендованных процессоров, однако для флагманских чипов Core i9 или разгона "K"-версий стоит рассмотреть более дорогие модели с усиленным питанием.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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