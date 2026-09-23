Описание товара Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата является отличной основой для создания надёжных и сбалансированных по цене систем. Она идеально подходит для сборки домашних и офисных компьютеров, а также игровых ПК начального и среднего уровня, где акцент делается на эффективности, а не на экстремальном разгоне. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3, Core i5 или Core i7 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу под любой нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет Intel B760 на сокете LGA1700, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 4.0. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением: плата без проблем устанавливается как в небольшие корпуса mATX, так и в стандартные башни ATX, предоставляя гибкость при выборе комплектующих. Этот чипсет не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту оперативной памяти, что важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах.

Память и расширение

Плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 ориентирована на использование доступной и все еще актуальной оперативной памяти стандарта DDR4. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 64 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения быстрых NVMe SSD имеется разъем Hyper M.2, работающий по шине PCIe Gen4 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, рассчитанной на обеспечение стабильного напряжения для процессоров с умеренным энергопотреблением. Она эффективно справляется с питанием моделей Intel Core i5 и младше даже при длительных нагрузках, а для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin коннектор. Хотя эта подсистема питания не предназначена для рекордов разгона, она гарантирует долговечную и беспроблемную эксплуатацию компьютера в штатных режимах работы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного пользователя: несколько разъемов USB, в том числе высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт LAN. За звук отвечает проверенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки. Плата не оснащена встроенным модулем Wi-Fi, но при необходимости его можно добавить с помощью отдельной карты расширения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, а для моделей 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS. Важнейший момент - эта плата работает исключительно с оперативной памятью DDR4, что является плюсом для бюджетной сборки, но исключает возможность использования модулей DDR5. Возможностей VRM достаточно для рекомендованных процессоров, однако для флагманских чипов Core i9 или разгона "K"-версий стоит рассмотреть более дорогие модели с усиленным питанием.