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Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)

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Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 1
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 2
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 3
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 4
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 5
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 6
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 7
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 8
Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 1
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 2
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 3
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 4
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 5
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 6
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 7
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 8
  • Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602814
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
8 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
20.1
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Размеры в упаковке, см
61х50х29
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата является отличной основой для создания надёжных и сбалансированных по цене систем. Она идеально подходит для сборки домашних и офисных компьютеров, а также игровых ПК начального и среднего уровня, где акцент делается на эффективности, а не на экстремальном разгоне. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3, Core i5 или Core i7 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу под любой нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет Intel B760 на сокете LGA1700, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 4.0. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением: плата без проблем устанавливается как в небольшие корпуса mATX, так и в стандартные башни ATX, предоставляя гибкость при выборе комплектующих. Этот чипсет не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту оперативной памяти, что важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах.

Память и расширение

Плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 ориентирована на использование доступной и все еще актуальной оперативной памяти стандарта DDR4. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 64 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения быстрых NVMe SSD имеется разъем Hyper M.2, работающий по шине PCIe Gen4 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, рассчитанной на обеспечение стабильного напряжения для процессоров с умеренным энергопотреблением. Она эффективно справляется с питанием моделей Intel Core i5 и младше даже при длительных нагрузках, а для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin коннектор. Хотя эта подсистема питания не предназначена для рекордов разгона, она гарантирует долговечную и беспроблемную эксплуатацию компьютера в штатных режимах работы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного пользователя: несколько разъемов USB, в том числе высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт LAN. За звук отвечает проверенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки. Плата не оснащена встроенным модулем Wi-Fi, но при необходимости его можно добавить с помощью отдельной карты расширения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, а для моделей 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS. Важнейший момент - эта плата работает исключительно с оперативной памятью DDR4, что является плюсом для бюджетной сборки, но исключает возможность использования модулей DDR5. Возможностей VRM достаточно для рекомендованных процессоров, однако для флагманских чипов Core i9 или разгона "K"-версий стоит рассмотреть более дорогие модели с усиленным питанием.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
20.1
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата является отличной основой для создания надёжных и сбалансированных по цене систем. Она идеально подходит для сборки домашних и офисных компьютеров, а также игровых ПК начального и среднего уровня, где акцент делается на эффективности, а не на экстремальном разгоне. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3, Core i5 или Core i7 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу под любой нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет Intel B760 на сокете LGA1700, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 4.0. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением: плата без проблем устанавливается как в небольшие корпуса mATX, так и в стандартные башни ATX, предоставляя гибкость при выборе комплектующих. Этот чипсет не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту оперативной памяти, что важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах.

Память и расширение

Плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 ориентирована на использование доступной и все еще актуальной оперативной памяти стандарта DDR4. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 64 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения быстрых NVMe SSD имеется разъем Hyper M.2, работающий по шине PCIe Gen4 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, рассчитанной на обеспечение стабильного напряжения для процессоров с умеренным энергопотреблением. Она эффективно справляется с питанием моделей Intel Core i5 и младше даже при длительных нагрузках, а для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin коннектор. Хотя эта подсистема питания не предназначена для рекордов разгона, она гарантирует долговечную и беспроблемную эксплуатацию компьютера в штатных режимах работы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного пользователя: несколько разъемов USB, в том числе высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт LAN. За звук отвечает проверенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки. Плата не оснащена встроенным модулем Wi-Fi, но при необходимости его можно добавить с помощью отдельной карты расширения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, а для моделей 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS. Важнейший момент - эта плата работает исключительно с оперативной памятью DDR4, что является плюсом для бюджетной сборки, но исключает возможность использования модулей DDR5. Возможностей VRM достаточно для рекомендованных процессоров, однако для флагманских чипов Core i9 или разгона "K"-версий стоит рассмотреть более дорогие модели с усиленным питанием.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Отзывы


Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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