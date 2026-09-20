Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR5 представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания рабочих станций начального и среднего уровня, мощных офисных ПК и универсальных домашних компьютеров, способных справляться с играми. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплаты за избыточный функционал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который предлагает современный набор функций, включая поддержку памяти DDR5 и интерфейса PCIe 4.0, но без возможности разгона процессора, что делает его рациональным выбором для большинства пользователей. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства сценариев использования.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является заделом на будущее и позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме с поддержкой высоких частот через профили XMP. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x1 и PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей доступны два разъема M.2, работающие по протоколу NVMe через интерфейс PCIe 4.0, при этом основной слот оснащен радиатором M.2 Shield Frozr для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с упором на надёжность и стабильность, что характерно для серии PRO от MSI. Она включает качественные компоненты и массивные радиаторы на силовых элементах, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, предотвращая перегрев и троттлинг. Питание на процессор подается через стандартный 8-контактный разъем, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания на рынке и достаточным для стабильной работы рекомендованных CPU.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен практичный набор портов, включающий несколько USB 2.0 и более быстрые USB 3.2 Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, обеспечивающего высокоскоростное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предоставит качественный 7.1-канальный звук для игр и мультимедиа. Встроенных модулей Wi-Fi и Bluetooth на данной модели нет, что следует учесть при планировании сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на стабильную работу в штатных режимах и не предназначена для энтузиастов экстремального разгона процессора. Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете оперативную память именно стандарта DDR5, так как модули DDR4 с ней несовместимы. При установке процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки или быть готовым к этой процедуре. Также удостоверьтесь, что выбранный вами корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX.