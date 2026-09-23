Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
Материнская плата ASUS PRIME H610M-K D4 — это надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Она поддерживает процессоры на сокете LGA1700 и предлагает широкий спектр возможностей для подключения различных компонентов. Основные характеристики: * Форм-фактор: micro-ATX. * Поддержка процессоров: LGA1700. * Слоты для памяти: 2 x DDR4. * Слоты для расширения: PCI Express x16, PCI Express x1. * Поддержка M.2 для высокоскоростного хранения данных. * Графические интерфейсы: VGA, HDMI. * Сетевые возможности: GLAN. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для работы, игр или других задач. Она обеспечивает высокую производительность и стабильность работы системы, а также широкие возможности для апгрейда в будущем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M H DDR4
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-H2/M.2
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-P DDR4
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитМатеринская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 060 руб.2265 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 230 руб.2308 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYT...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0