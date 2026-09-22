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Материнская плата Gigabyte H810M H купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H810M H

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Материнская плата Gigabyte H810M H - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte H810M H - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H810M H - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H810M H - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H810M H - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H810M H - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte H810M H
7 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х29х29
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата Gigabyte H810M H

Материнская плата Gigabyte H810M H



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H810M H




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte H810M H


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H810M H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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