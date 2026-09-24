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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2

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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716700
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2

Материнские платы GIGABYTE B550-серии средствами технологии AMD StoreMI способны раскрыть потенциал Вашего ПК в полном объеме. Технология AMD StoreMI позволяет ускорить работу типовых устройств хранения, сокращая время загрузки данных и повышая эффективность эксплуатации дисковой подсистемы. Эта простая в применении утилита способна максимально эффективно использовать скоростные качества твердотельных накопителей в сочетании с большой емкостью, характерной для HDD-накопителей, позволяет увеличить скорость на операциях чтения/записи для типовых жестких дисков до уровня SSD-накопителей, а также существенно повысить быстродействие типовых устройств хранения данных, приближая характеристики рядовых офисных ПК к параметрам систем, ориентированных на производительность. Подсистема питания материнских плат GIGABYTE семейства Ultra Durable в составе цифрового PWM-контроллера и силовых МОП-транзисторов Low RDS (on) организована по схеме 5 + 3 фазы, обеспечивает гарантированную работоспособность процессоров AMD Ryzen™ 3-поколения и других энергоемких компонентов материнской платы, а также повышенную производительность и аппаратную масштабируемость платформы в целом. Благодаря встроенным M.2-разъемам NVMe PCIe 4.0 */ 3.0 x4 и PCIe 3.0 x2 материнские платы GIGABYTE предоставляют пользователям возможность подключать к системе твердотельные NVMe PCIe или SATA накопители (максимальная пропускная способность до 64 Гбит/с). Задействовав оба разъема M.2 можно организовать идеальное высокоскоростное хранилище данных, в том числе, средствами доступного RAID-массива. Функционал сетевого контроллера Realtek Gigabit LAN работает совместно с приложением для управления трафиком, которое помогает снизить задержки в сети а также минимальное время выполнения процедуры проверки соединения (команда ping), с целью обеспечить максимально быстрый отклик системы в условиях сильно загруженной локальной сетевой среды. HDMI™ 2.1 – это мультимедийный интерфейс высокой четкости, обратно совместимый с версиями HDMI 2.0/ 1.4, который обеспечивает одновременную передачу средствами одного кабеля видеосигнала со скоростью до 48 Гбит/с (вдвое быстрее интерфейса предыдущего поколения). Средствами интерфейса можно одновременно передавать несколько видеопотоков в оригинальном для кинематографа формате 21: 9 (в указанном соотношении сторон снимается большинство фильмов), поддерживаются технологии Full HDR и HDCP 2.3 и обеспечивается наилучшее визуальное восприятие медиаконтента. Функциональные возможности приложения RGB Fusion 2.0 на материнских платах GIGABYTE B550-серии, применительно к адресуемым светодиодным линейкам, раскрываются в полном объеме. С помощью фирменного приложения RGB Fusion 2.0 можно выбирать режимы и управлять подсветкой ПК, реализованной средствами встроенных RGB- и внешних адресуемых светодиодных RGB-линеек*. Возможность выбора цветовой гаммы и активации готовых шаблонов в RGB Fusion 2.0 присутствовала и ранее, теперь существенно переработана опция управления линейками с адресуемыми светодиодами. Для каждого светодиода такой линейки можно задействовать цифровую адресацию, что позволяет получить в итоге уникальную цветовую палитру свечения, формировать стили и новые оригинальные варианты подсветки.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнские платы GIGABYTE B550-серии средствами технологии AMD StoreMI способны раскрыть потенциал Вашего ПК в полном объеме. Технология AMD StoreMI позволяет ускорить работу типовых устройств хранения, сокращая время загрузки данных и повышая эффективность эксплуатации дисковой подсистемы. Эта простая в применении утилита способна максимально эффективно использовать скоростные качества твердотельных накопителей в сочетании с большой емкостью, характерной для HDD-накопителей, позволяет увеличить скорость на операциях чтения/записи для типовых жестких дисков до уровня SSD-накопителей, а также существенно повысить быстродействие типовых устройств хранения данных, приближая характеристики рядовых офисных ПК к параметрам систем, ориентированных на производительность. Подсистема питания материнских плат GIGABYTE семейства Ultra Durable в составе цифрового PWM-контроллера и силовых МОП-транзисторов Low RDS (on) организована по схеме 5 + 3 фазы, обеспечивает гарантированную работоспособность процессоров AMD Ryzen™ 3-поколения и других энергоемких компонентов материнской платы, а также повышенную производительность и аппаратную масштабируемость платформы в целом. Благодаря встроенным M.2-разъемам NVMe PCIe 4.0 */ 3.0 x4 и PCIe 3.0 x2 материнские платы GIGABYTE предоставляют пользователям возможность подключать к системе твердотельные NVMe PCIe или SATA накопители (максимальная пропускная способность до 64 Гбит/с). Задействовав оба разъема M.2 можно организовать идеальное высокоскоростное хранилище данных, в том числе, средствами доступного RAID-массива. Функционал сетевого контроллера Realtek Gigabit LAN работает совместно с приложением для управления трафиком, которое помогает снизить задержки в сети а также минимальное время выполнения процедуры проверки соединения (команда ping), с целью обеспечить максимально быстрый отклик системы в условиях сильно загруженной локальной сетевой среды. HDMI™ 2.1 – это мультимедийный интерфейс высокой четкости, обратно совместимый с версиями HDMI 2.0/ 1.4, который обеспечивает одновременную передачу средствами одного кабеля видеосигнала со скоростью до 48 Гбит/с (вдвое быстрее интерфейса предыдущего поколения). Средствами интерфейса можно одновременно передавать несколько видеопотоков в оригинальном для кинематографа формате 21: 9 (в указанном соотношении сторон снимается большинство фильмов), поддерживаются технологии Full HDR и HDCP 2.3 и обеспечивается наилучшее визуальное восприятие медиаконтента. Функциональные возможности приложения RGB Fusion 2.0 на материнских платах GIGABYTE B550-серии, применительно к адресуемым светодиодным линейкам, раскрываются в полном объеме. С помощью фирменного приложения RGB Fusion 2.0 можно выбирать режимы и управлять подсветкой ПК, реализованной средствами встроенных RGB- и внешних адресуемых светодиодных RGB-линеек*. Возможность выбора цветовой гаммы и активации готовых шаблонов в RGB Fusion 2.0 присутствовала и ранее, теперь существенно переработана опция управления линейками с адресуемыми светодиодами. Для каждого светодиода такой линейки можно задействовать цифровую адресацию, что позволяет получить в итоге уникальную цветовую палитру свечения, формировать стили и новые оригинальные варианты подсветки.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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