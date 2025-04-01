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Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI

6 Отзывы
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Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 1
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 2
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 3
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 4
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396797
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
1866-4400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
13 USB, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI

Устройства профессиональной серии PRO помогают работать еще эффективнее. В материнских платах PRO сочетаются широкая функциональность и высокое качество изготовления – они идеально подходят для продуктивного труда.



Теги товара: сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI

Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Матвей С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая мать за свои 9 с копейками тыщ (урвал по скиде и 1к бонусов списал) Есть более бюджетный вариант без wi-fi, но как по мне лучше переплатить за очень полезную и приятную функцию, и сэкономить себе время и нервы на кабеля. Мать для настоящих любителей бюджетных и очень качественных сборок
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Материнскую плату посоветовал сборщик. В итоге всё отлично, комп работает каждый день, пыль внутри тому свидетель
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно работает. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Весьма неплохая бюджетная плата.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Я использую MSI B550M PRO-VDH WiFi в своем ПК уже несколько месяцев и остался доволен. Плата компактная, хорошо вписалась в мой небольшой корпус. Работает стабильно с процессором Ryzen 5 3600, всё устраивает по производительности. Конечно, это не топовая плата, но для большинства задач её вполне хватает, и цена очень приятная.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Апатенко А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая ,доставка немного задержалась,но ничего страшного!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
1866-4400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
13 USB, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Устройства профессиональной серии PRO помогают работать еще эффективнее. В материнских платах PRO сочетаются широкая функциональность и высокое качество изготовления – они идеально подходят для продуктивного труда.


Теги товара: сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Матвей С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая мать за свои 9 с копейками тыщ (урвал по скиде и 1к бонусов списал) Есть более бюджетный вариант без wi-fi, но как по мне лучше переплатить за очень полезную и приятную функцию, и сэкономить себе время и нервы на кабеля. Мать для настоящих любителей бюджетных и очень качественных сборок
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Материнскую плату посоветовал сборщик. В итоге всё отлично, комп работает каждый день, пыль внутри тому свидетель
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно работает. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Весьма неплохая бюджетная плата.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Я использую MSI B550M PRO-VDH WiFi в своем ПК уже несколько месяцев и остался доволен. Плата компактная, хорошо вписалась в мой небольшой корпус. Работает стабильно с процессором Ryzen 5 3600, всё устраивает по производительности. Конечно, это не топовая плата, но для большинства задач её вполне хватает, и цена очень приятная.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Апатенко А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая ,доставка немного задержалась,но ничего страшного!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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