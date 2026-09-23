Материнская плата Asus Prime H610M-D D4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб.
В наличии
Код товара: 533049
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
COM, RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, г.
900
Описание товара Материнская плата Asus Prime H610M-D D4
Материнская плата ASUS PRIME H610M-D D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
COM, RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Материнская плата ASUS PRIME H610M-D D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - этот товар вы можете купить по цене 9510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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