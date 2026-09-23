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Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Prime H610M-D D4

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Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 1
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 2
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 3
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 4
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 5
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 6
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 7
Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 5
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 6
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 7
  • Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 533049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Asus Prime H610M-D D4
9 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
COM, RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, г.
900

Описание товара Материнская плата Asus Prime H610M-D D4

Материнская плата ASUS PRIME H610M-D D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime H610M-D D4




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
COM, RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Описание
Материнская плата ASUS PRIME H610M-D D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus Prime H610M-D D4 - этот товар вы можете купить по цене 9510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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